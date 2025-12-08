साउथ एक्टर जूनियर एनटीआर पर्सनैलिटी राइट्स के लिए पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, लगाई मदद की गुहार
Celebs Personality Rights News: इन दिनों सेलेब्स और पर्सनैलिटी राइट्स का मामला चर्चा में है. कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज के बाद अब साउथ के मशहूर एक्टर जूनियर एनटीआर ने कोर्ट में इस मामले पर मदद मांगी है.
तेलुगु सिनेमा के मशहूर अभिनेता नंदमुरी तारक रामाराव यानी जूनियर एनटीआर ने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
इसके पहले बॉलीवुड के कई सेलेब्रिटीज ने भी इस पर बात की थी और अब जूनियर एनटीआर ने दिल्ली हाई कोर्ट से मदद की गुहार लगाई है. अभिनेता का कहना है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर उनके नाम, तस्वीर और पहचान का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है.
सोशल मीडिया पर बिना अनुमति के तस्वीरों का हो रहा है इस्तेमाल
दिल्ली हाईकोर्ट में अभिनेता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि कई वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जूनियर एनटीआर की बिना अनुमति के तस्वीरें, वीडियो और अन्य सामग्री बेची और प्रचारित की जा रही हैं जो उनके पर्सनैलिटी राइट्स का सीधा उल्लंघन है.
कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया कि वे इस याचिका को आईटी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम 2021 के तहत शिकायत मानें और तीन दिनों के भीतर जरूरी कार्रवाई करें.
क्या है दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला?
दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए साफ किया कि इस मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी जिस दिन पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर एक विस्तृत और औपचारिक आदेश पारित किया जाएगा. सुनवाई के दौरान जस्टिस अरोड़ा ने कहा, 'हम अगली तारीख पर औपचारिक आदेश पारित करेंगे.'
दिल्ली हाई कोर्ट ने दी थी नसीहत
बता दें, दिल्ली HC ने आईटी नियम 2021 के तहत मौजूद नियम की मदद लेने की नसीहत दी थी. दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट इससे पहले अभिनेता अजय देवगन के पर्सनैलिटी राइट्स मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी कि कोर्ट आने से पहले संबंधित पक्षों को आईटी नियम 2021 के तहत उपलब्ध वैधानिक उपायों का सहारा लेना चाहिए और पहले सोशल मीडिया मध्यस्थों से शिकायत करनी चाहिए.
