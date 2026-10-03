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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'किसी को भी नहीं बख्शूंगा...' जान्हवी संग AI वीडियो वायरल होने पर जमकर भड़के जूनियर NTR, करेंगे कार्रवाई

'किसी को भी नहीं बख्शूंगा...' जान्हवी संग AI वीडियो वायरल होने पर जमकर भड़के जूनियर NTR, करेंगे कार्रवाई

अभिनेता जूनियर एनटीआर ने एक्ट्रेस जान्हवी कपूर संग वायरल हो रहे अपने एआई वीडिय पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है. उन्होंने ऐसा करने वालों को घटिया और बेशर्म बताते हुए कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 03 Oct 2026 05:43 PM (IST)
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तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर के साथ भी काम किया है. दोनों को 2024 की फिल्म 'देवरा: पार्ट 1' में देखा गया था. दोनों की इस फिल्म का गाना 'चुट्टामल्ले' काफी पॉपुलर हुआ था. हाल ही में इस गाने पर जान्हवी और जूनियर एनटीआर का एक AI द्वारा बनाया गया वीडियो चर्चा में है, जिस पर अभिनेता ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने सोशल मीडिया पर भड़कते हुए इसे बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कहा है.

जान्हवी संग AI वीडियो वायरल होने पर भड़के जूनियर NTR 

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जूनियर एनटीआर अपने और जान्हवी कपूर के एआई वीडियो पर बुरी तरह आगबबूला हुए. अभिनेता ने इस मामले पर एक्स पर एक पोस्ट करके प्रतिक्रिया दी है और साफ़-साफ़ कहा कि इस घटिया और शर्मनाम हरकत के लिए वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे. एक्टर ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'घिनौना, बीमार मानसिकता वाला और बेशर्म.'

'किसी को भी नहीं बख्शूंगा...' 

जूनियर एनटीआर आगे लिखते हैं, 'जिस देश में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, जहां 'मातृदेवो भव' सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है, वहां कुछ घटिया लोग इतने नीचे गिर गए कि एक महिला का एआई वीडियो बनाकर अपमान किया जा रहा है. जो भी घटिया लोग इस मॉर्फ्ड 'चुट्टमल्ले' वीडियो के पीछे है मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं.'

कानूनी कार्रवाई करेंगे जूनियर एनटीआर

अभिनेता ने आगे लिखा, 'इस वीडियो को बनाने और इसे वायरल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा.' उन्होंने आगे लोगों से अपील की है कि इस तरह के कंटेंट को न देखें, न ही शेयर करें और न इस पर कोई रिएक्शन दे. एक्टर आगे लिखते हैं, 'ये कल आपकी मां-बहन और पत्नी-बेटी के साथ भी हो सकता है.' आगे उन्होंने सरकार से अपील की कि AI के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कड़े कदम उठाकर कानून बनाया जाए.

'चुट्टमल्ले' गाने के बारे में

बता दें कि जूनियर एनटीआर और जाह्नवी कपूर स्टारर 'देवरा: पार्ट 1' में सैफ अली खान विलेन बने थे. फिल्म तो ज्यादा पसंद नहीं की गई थी, लेकिन इसका गाना 'चुट्टमल्ले' चर्चा में रहा था. इसे शिल्पा राव ने आवाज दी थी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 05:38 PM (IST)
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JR NTR
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