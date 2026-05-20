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Jr NTR के बर्थडे पर फैंस से बदसलूकी करना सिक्योरिटी टीम को पड़ा भारी, एक्टर ने लगाई क्लास

Jr NTR Viral Video: जूनियर एनटीआर ने हैदराबाद में फैंस के साथ अपना 43वां जन्मदिन खास अंदाज में मनाया. हालांकि, फैंस के साथ सिक्योरिटी टीम ने बदसलूकी की, जिसपर जूनियर एनटीआर गुस्से में नजर आए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 May 2026 03:38 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने 20 मई को अपना 43वां बर्थडे मनाया हैं. इस मौके पर हैदराबाद में उनके घर के बाहर देर रात से ही फैंस की भीड़ जमा हो गई थी. हर कोई उनकी झलक के लिए इंतजार कर रहा था. जैसे ही एनटीआर अपने घर से बाहर आए, फैंस खुशी से झूम उठे. एक्टर ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया. हालांकि, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने सिक्योरिटी टीम को डांटते दिखाई दे रहे हैं.  

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो 

हाल ही में सूर्या रेड्डी ने एक्स पर कई विडियोज शेयर कर लिखा, 'जूनियर एनटीआर ने हैदराबाद में फैंस के साथ अपना 43वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. फिल्म 'ड्रैगन' के एक्टर जूनियर एनटीआर अपने घर के बाहर बड़ी संख्या में पहुंचे फैंस को हाथ हिलाकर और मुस्कुराते हुए अभिवादन करते नजर आए. इस बीच उनकी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड्स और पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद थे. वहीं जब कुछ फैंस एनटीआर के करीब आने की कोशिश करने लगे, तो सिक्योरिटी टीम ने उन्हें रोक दिया. बताया जा रहा है कि फैंस के साथ हुए इस बिहेवियर को देखकर एनटीआर सिक्योरिटी टीम पर नाराज होते दिखे.' 

अब उनका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. जन्मदिन पर फैंस से मिलने के लिए एनटीआर ने ब्लैक टी-शर्ट और ब्लू जींस में पहना था. उनके चारों तरफ सिक्योरिटी टीम मौजूद थी और फैंस की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे. 

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सामने आया ड्रैगन का फर्स्ट ग्लिपम्स

इसके अलावा उनके जन्मदिन पर जूनियर एनटीआर की फिल्म 'ड्रैगन' का फर्स्ट ग्लिम्प्स वीडियो भी रिलीज किया गया, जिसमें उनका अंदाज बहुत ही दमदार और खूंखार नजर आ रहा है. फिल्म का निर्देशन केजीएफ और सालार जैसी हिट फिल्में बनाने वाले प्रशांत नील कर रहे हैं. 

 
 
 
 
 
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जूनियर एनटीआर का वर्कफ्रंट

बता दें कि उनकी आने वाली फिल्म 'ड्रैगन' 11 जून 2027 को सिनेमाघरों में पांच भाषाओं में रिलीज होगी, जिसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम शामिल है. एनटीआरकेई साथ फिल्म में बीजु मेनन, रुक्मिणी वसंत, खुशबू सुंदर और आशुतोष राणा जैसे कलाकार नजर आयेंगे.

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Published at : 20 May 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
JR NTR 'South Cinema'
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