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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाजीवा जोसेफ और अपर्णा थॉमस ने लिया तलाक, शादी के 11 साल बाद हुए अलग

जीवा जोसेफ और अपर्णा थॉमस ने लिया तलाक, शादी के 11 साल बाद हुए अलग

मलयाम टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल जीवा जोसेफ और अपर्णा थॉमस की राहें अलग हो चुकी हैं. इस कपल ने शादी के 11 साल बाद तलाक का ऐलान किया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 25 Aug 2026 03:21 PM (IST)
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मलयालम टीवी इंडस्ट्री से फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है. पॉपुलर मलयालम टीवी कपल अपर्णा थॉमस और जीवा जोसेफ ने अपना रिश्ता खत्म करते हुए तलाक का ऐलान कर दिया है. इस टीवी कपल ने शादी के एक दशक से भी ज्यादा वक्त के बाद ये बड़ा कदम उठाया है. दोनों ने ये ऐलान अलग-अलग सोशल मीडया पोस्ट के जरिए किया है. कपल ने फैंस से अपनी प्राइवेसी बनाए रखने की भी अपील की है.

जीवा जोसेफ़ बोले- ये बताना मेरे लिए आसान नहीं

जीवा जोसेफ ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक नोट शेयर करते हुए तलाक का ऐलान किया है. उन्होंने लिखा, 'नमस्ते दोस्तों. मुझे लगा कि मुझे यह बताना चाहिए, लेकिन ये मेरे लिए आसान नहीं रहा है. मुझे लगा कि ये बात आपको सीधे मुझसे ही सुननी चाहिए. क्योंकि कई लोग मेरे करियर, मेरे सफर, मेरी खुशियों का हिस्सा रहे हैं. हमे कई लोगों ने बतौर कपल बहुत प्यारा दिया और पसंद किया, लेकिन अब हम साथ नहीं है. हम बस अब जीवा और अपर्णा हैं.'

 
 
 
 
 
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शादी के 11 साल बाद हम अलग हो रहे हैं

जीवा ने आगे लिखा, 'शादी के 11 साल बाद हम अलग हो रहे हैं. ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा. हम दोनों ने अपने रास्ते अलग करने का फैसला लिया है. इसकी वजह निजी है. उम्मीद है कि आप इसे समझदारी से स्वीकार करेंगे. हम चाहते हैं कि आप हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें. आप सभी का धन्यवाद.' वहीं जीवा ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, '24-08-2015 — 24-08-2026. सभी खूबसूरत यादों के लिए धन्यवाद.'

जीवा जोसेफ और अपर्णा थॉमस ने लिया तलाक, शादी के 11 साल बाद हुए अलग

कौन हैं जीवा जोसेफ और अपर्णा थॉमस?

बता दें कि जीवा जोसेफ की पहचान एक मशहूर टीवी होस्ट के रूप में है. वहीं अपर्णा थॉमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. दोनों की ही सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है. उन्होंने साल 2015 में शादी रचाई थी. 

अपर्णा बोलीं- मैं इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती थीं

अपर्णा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'शादी खत्म हो गई है. हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया और मैं भी इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती थीं. ये फैसला लेना बिल्कुल आसान नहीं रहा. मैं आज कह सकती हूं कि मैं सुकून में हूं. मैं काफी सेफ और खुश फील कर रही हूं. क्या हुआ मैं इस बारे में बताना नहीं चाहती. ये निजी बातें हैं. उम्मीद है आप समझेंगे.'

 
 
 
 
 
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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Jeeva Joseph And Aparna Thomas
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