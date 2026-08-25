जीवा जोसेफ और अपर्णा थॉमस ने लिया तलाक, शादी के 11 साल बाद हुए अलग

मलयालम टीवी इंडस्ट्री से फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है. पॉपुलर मलयालम टीवी कपल अपर्णा थॉमस और जीवा जोसेफ ने अपना रिश्ता खत्म करते हुए तलाक का ऐलान कर दिया है. इस टीवी कपल ने शादी के एक दशक से भी ज्यादा वक्त के बाद ये बड़ा कदम उठाया है. दोनों ने ये ऐलान अलग-अलग सोशल मीडया पोस्ट के जरिए किया है. कपल ने फैंस से अपनी प्राइवेसी बनाए रखने की भी अपील की है.

जीवा जोसेफ़ बोले- ये बताना मेरे लिए आसान नहीं

जीवा जोसेफ ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक नोट शेयर करते हुए तलाक का ऐलान किया है. उन्होंने लिखा, 'नमस्ते दोस्तों. मुझे लगा कि मुझे यह बताना चाहिए, लेकिन ये मेरे लिए आसान नहीं रहा है. मुझे लगा कि ये बात आपको सीधे मुझसे ही सुननी चाहिए. क्योंकि कई लोग मेरे करियर, मेरे सफर, मेरी खुशियों का हिस्सा रहे हैं. हमे कई लोगों ने बतौर कपल बहुत प्यारा दिया और पसंद किया, लेकिन अब हम साथ नहीं है. हम बस अब जीवा और अपर्णा हैं.'

View this post on Instagram A post shared by Jeeva Joseph (@iamjeevaa)

ये भी पढ़ें: 300 रुपये थी पहली कमाई, अब करोड़ों की मालकिन हैं डेजी शाह, ठुकरा चुकी हैं सलमान संग काम करने का ऑफर

शादी के 11 साल बाद हम अलग हो रहे हैं

जीवा ने आगे लिखा, 'शादी के 11 साल बाद हम अलग हो रहे हैं. ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा. हम दोनों ने अपने रास्ते अलग करने का फैसला लिया है. इसकी वजह निजी है. उम्मीद है कि आप इसे समझदारी से स्वीकार करेंगे. हम चाहते हैं कि आप हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें. आप सभी का धन्यवाद.' वहीं जीवा ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, '24-08-2015 — 24-08-2026. सभी खूबसूरत यादों के लिए धन्यवाद.'

कौन हैं जीवा जोसेफ और अपर्णा थॉमस?

बता दें कि जीवा जोसेफ की पहचान एक मशहूर टीवी होस्ट के रूप में है. वहीं अपर्णा थॉमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. दोनों की ही सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है. उन्होंने साल 2015 में शादी रचाई थी.

अपर्णा बोलीं- मैं इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती थीं

अपर्णा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'शादी खत्म हो गई है. हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया और मैं भी इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती थीं. ये फैसला लेना बिल्कुल आसान नहीं रहा. मैं आज कह सकती हूं कि मैं सुकून में हूं. मैं काफी सेफ और खुश फील कर रही हूं. क्या हुआ मैं इस बारे में बताना नहीं चाहती. ये निजी बातें हैं. उम्मीद है आप समझेंगे.'

View this post on Instagram A post shared by Aparna Thomas 💫 (@aparnathomas)

ये भी पढ़ें: 'आवारापन 2' बनी साल की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म, 'वेलकम टू द जंगल' को दी मात