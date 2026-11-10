शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जवान' के डायरेक्टर एटली कुमार और उनकी पत्नी प्रिया की शादी को 12 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूजे के लिए बेहद प्यारा और इमोशनल नोट लिखा है. एटली ने इंस्टाग्राम पर प्रिया के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है.

इसके साथ उन्होंने लंबा-चौड़ा नोट लिखा. उन्होंने प्रिया को अपना सबसे अच्छा दोस्त, प्यार, ताकत और जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बताया. साथ ही अपनी सक्सेस का क्रेडिट भी पत्नी प्रिया को दिया है.

एटली ने पत्नी को बताया अपनी सबसे बड़ी ताकत

एटली ने लिखा, 'बचपन से ही मैंने हमेशा सुना है कि जिंदगी में बस एक सच्चे दोस्त की जरूरत होती है, जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहे. मैंने भगवान से एक खूबसूरत जिंदगी मांगी थी, लेकिन उन्होंने मुझे उससे भी कहीं ज्यादा खास चीज दी- तुम्हें. तुम जिंदगी के हर पड़ाव पर मेरे साथ खड़ी रहीं. तुमने एक लड़के को आदमी बनाया, एक आदमी को बेहतर इंसान बनाया और मुझे एक पति, पिता और सबसे बढ़कर एक अच्छा इंसान बनने में मदद की. दुनिया भले ही मेरी सफलता का जश्न मनाती हो, लेकिन मैं दिल से जानता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं, वो तुम्हारे बिना शर्त प्यार, दयालुता और मुझ पर तुम्हारे भरोसे की वजह से हूं.'

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'मैं तुमसे हमेशा और उससे भी ज्यादा प्यार करता हूं.'

एटली ने अपनी शादी के 12 साल और दोस्ती के करीब 18 साल पूरे होने पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा, 'शादी के 12 खूबसूरत साल और दोस्ती के लगभग 18 साल पूरे हो गए हैं. जिंदगी में मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि हमेशा यही रहेगी कि तुम मेरे साथ हो. तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं और तुम्हारे साथ मेरे पास सब कुछ है.'

आखिर में उन्होंने पत्नी का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, 'मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरा प्यार, मेरी ताकत और मेरा सब कुछ बनने के लिए शुक्रिया. हर दिन मुझे चुनने और मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया. शादी की 12वीं सालगिरह मुबारक हो, मेरी लड्डू, मेरी सूजी! मैं तुमसे हमेशा और उससे भी ज्यादा प्यार करता हूं.'

'आपसे बेहतर साथी नहीं मिल सकता...'

प्रिया ने इंस्टाग्राम पर एटली के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन पर प्यार लुटाया. उन्होंने लिखा, "मेरे प्यारे पति, आपको 12वीं सालगिरह बहुत-बहुत मुबारक! मीर और मियू के लिए, और ज़िंदगी के हर मोड़ पर साथ देने के लिए आपका शुक्रिया. चाहे मुझे हंसना हो, रोना हो, अपनी खुशियां बांटनी हों या बस जैसे मैं हूं वैसे ही रहना हो- आप मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह और मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं. मेरी ज़िंदगी में हमेशा साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया. ज़िंदगी का सफ़र तय करने के लिए मुझे आपसे बेहतर साथी नहीं मिल सकता था. मैं आपसे बहुत-बहुत ज़्यादा प्यार करती हूं.'

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दो बच्चों के माता-पिता हैं एटली-प्रिया

एटली कुमार और प्रिया मोहन ने कई सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 9 नवंबर, 2014 को चेन्नई में शादी की थी. उनकी शादी में परिवार के सदस्यों और फिल्म इंडस्ट्री के करीबी लोगों ने शिरकत की थी. दोनों की दोस्ती करीब 18 साल पुरानी है.

शादी के करीब आठ साल बाद 31 जनवरी, 2023 को उनके घर पहले बच्चे के रूप में बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने मीर रखा. वहीं, 20 अप्रैल, 2026 को एटली और प्रिया दूसरी बार माता-पिता बने. उनके घर बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम कपल ने मई 2026 में मियू बताया.