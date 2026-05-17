'जवान' के डायरेक्टर एटली कुमार ने रिवील किया अपनी बेटी का नाम, जानिए क्या है मतलब

साउथ सिनेमा के जाने-माने डायरेक्टर एटली कुमार और उनकी पत्नी कृष्णा प्रिया इन दिनों न्यू पेरेंटिंग फेज को एंजॉय कर रहे हैं. प्रिया 20 अप्रैल, 2026 को एक प्यारी सी नन्ही परी को जन्म दिया था, जिसके बाद से ही एटली के परिवार में जश्न का माहौल है. अब 'जवान' के डायरेक्टर एटली और उनकी पत्नी प्रिया ने अपनी बेटी का नेम रिवील कर दिया है.

एटली की बेटी का नाम है मियू

एटली और प्रिया ने अपनी बेटी का नाम मियू रखा है. कपल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें प्रिया अपनी बेटी का हाथ थामे नजर आ रही हैं. एटली ने पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हमारे प्यार को अब एक नाम मिल गया है. मियू- खूबसूरती, कोमलता और प्यार. विद लव, मीर, प्रिया और एटली.' एटली ने बताया कि मियू का मतलब खूबसूरती, कोमलता और प्यार होता है. साउथ फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड के कई सेलेब्स एटली को इस खास मौके पर बधाइयां दे रहे हैं.

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2014 में की थी एटली और प्रिया ने शादी

बता दें कि एटली और प्रिया ने काफी वक्त तक एक-दूजसे को डेट करने के बाद साल 2014 में शादी की थी. शादी के 8 साल बाद, दिसंबर 2022 में उन्होंने पहली बार प्रेग्नेंसी अनाउंस की और 31 जनवरी, 2023 को इस कपल ने बेटे मीर का वेलकम किया. अब दोनों दूसरी बार पेरेंट्स बन गए हैं.

'राका' को लेकर चर्चा में एटली

वर्क फ्रंट की बात करें तो एटली इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'राका' को लेकर खबरों में बने हुए हैं. अल्लू अर्जुन इस फिल्म के हीरो हैं. फिल्म में उनके अपोजिट दीपिका पादुकोण नजर आएंगी. अल्लू अर्जुन के 44वें (8 अप्रैल) बर्थडे पर इस फिल्म से उनका फर्स्ट लुक रिलीज किया गया, जिसके बाद से अब फैंस बस इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं.

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