रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' का बॉस ऑफिस पर तूफान देखने को मिल रहा है. ये फिल्म न सिर्फ भारत में ताबड़तोड़ नोट छाप रही है, बल्कि वर्ल्डवाइड भी इसका कलेक्शन जमकर हो रहा है. रामायण की सुनामी के बीच एक अन्य भारतीय फिल्म का कलेक्शन भी दमदार हो रहा है और अब इसकी 'जवान' फिल्म के डायरेक्टर एटली ने भी तारीफ की और इसे पैसा वसूल बताया.

'सीन' के दीवाने हुए एटली

बता दें कि यहां जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है 'सीन'. इसमें लीड रोल में तमिल सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता सूर्या नजर आ रहे हैं. एटली ने मूवी की तारीफ करते हुए सूर्या की एक्टिंग को भी सराहा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर अपने दिल की बात कही.

शाहरुख खान की 'जवान' फिल्म को डायरेक्ट कर चुके एटली ने सूर्या की एक तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, 'लंबे वक्त बाद इतनी फ्रेश, कमर्शियल एंटरटेनर और एक दिलचस्प कहानी वाली फिल्म देखने का मौका मिला, क्या शानदार फिल्म है. मैं हमेशा से जीतू सर का उनके कहानी कहने के अंदाज का फैन रहा हूं. ये फिल्म वाकई बेहद खास है. सूर्या सर ने कमाल की एक्टिंग की है. इसे आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ देख सकते हैं जो एक बेहतरीन और पैसा वसूल मूवी है.'

नज़रिया नज़ीम ने भी जीता एटली का दिल

6 नवंबर को रिलीज हुई सीन में सूर्या के साथ लीड रोल में एक्ट्रेस नज़रिया नज़ीम नजर आ रही हैं. एटली ने उनकी भी तारीफ की और लिखा, 'मेरी प्यारी दोस्त नजरिया ने क्या शानदार कमबैक किया है तमिल फिल्म इंडस्ट्री में. फिल्म में आपकी छोटी-छोटी बारीकियां, ह्यूमर्स और आकर्षण कमाल का रहा. मैं आपको और देखना चाहता हूं.'

सूर्या ने किया एटली का धन्यवाद

एटली ने आगे मेकर्स और म्यूजिक की भी तारीफ की और सभी को बधाई देते हुए कहा कि भगवान की कृपा पूरी टीम पर बनी रहे. एटली के पोस्ट का सूर्या ने धन्यवाद करते हुए लिखा, 'प्यारे एटली, प्यार के लिए धन्यवाद.'

सूर्या और नजरिया की फिल्म का डायरेक्शन जीतू जोसेफ ने किया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक चार दिनों में मूवी ने भारत में 84.55 करोड़ रुपये और दुनियाभर में 150 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं.