हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाJatadhara Trailer Out: रहस्य और डर से भरी दुनिया लेकर इस दिन आएगी 'जटाधारा', महेश बाबू ने रिलीज किया ट्रेलर

Jatadhara Trailer Out: रहस्य और डर से भरी दुनिया लेकर इस दिन आएगी 'जटाधारा', महेश बाबू ने रिलीज किया ट्रेलर

Jatadhara Trailer Out: सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू की तेलुगु फिल्म 'जटाधारा' अगले ही महीने रिलीज होने वाली है. इसका ट्रेलर थोड़ी देर पहले ही रिलीज हो चुका है जो बेहद डरावना है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Oct 2025 06:45 PM (IST)
आखिरकार इंतजर खत्म हो चुका है और रहस्य और डर से भरी दुनिया ‘जटाधारा’ का धमाकेदार ट्रेलर अब ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, जिसे डिजिटली रिलीज़ किया है सुपरस्टार महेश बाबू ने. ट्रेलर रिली के साथ ही अब ये बात साफ हो चुकी है कि 'जटाधारा' दर्शकों को एक गहरे, डरावने और शक्तिशाली सिनेमाई संसार में ले जाएगी.

वैंकट कल्याण के डायरेक्शन में बनी इस थ्रिलर में सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा मुख्य भूमिकाओं में हैं और दिव्या खोसला अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज करा रही हैं.

क्या है 'जटाधारा' की कहानी

जटाधाराएक ऐसी दुनिया की कहानी है, जहा काला जादू एक खतरनाक हथियार है. भूली-बिसरी लोककथाओं में जड़ें जमाए यह कहानी महत्वाकांक्षा, लालच और प्राचीन अनुष्ठानों की परतें खोलती है, जो समय के साथ दफन नहीं हो पातीं.

इसकी कहानी एक खजाने की खोज के रूप में शुरू होती है और धीरे-धीरे एक डरावनी अलौकिक दुनिया में ले जाती है. इस अलौकिक दुनिया मेंसिर्फ सदियों पुराने श्राप जाग उठते हैं, बल्कि बेचैन आत्माए अपना हक वापस लेने लौट आती हैं.

फिल्म से जुड़े लोगों का क्या है कहना

ट्रेलर रिली के मौके पर 'जटाधारा' के बारे में बात करते हुए निर्माता शिविन नारंग ने कहा, “जटाधारा सिर्फ एक अलौकिक थ्रिलर नहीं है; यह हमारी सांस्कृतिक जड़ों की उस गहराई में उतरने की यात्रा है, जहा मिथक सांस लेते हैं और अंधकार सुनता है. मैंने एक ऐसी दुनिया रचने की कोशिश की है, जहा हर अनुष्ठान में शक्ति होती है और हर दंतकथा की एक कीमत होती है.”

लीड एक्टर सुधीर बाबू ने अपनी बात साझा करते हुए कहा, “यह मेरे करियर के सबसे गहन और चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक है. कहानी की गहराई और ऊर्जा कुछ ऐसी है जैसी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की.”

इसके साथ ही फिल्म की लीड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, “जटाधारा को खास बनाता है, इसका अलौकिकता को मानवीय भावनाओं से जोड़ना. यहा डर केवल बाहर नहीं, बल्कि भीतर तक असर करता है और कहानी खत्म होने के बाद भी मन में बना रहता है.”

पसंद किया जा रहा है 'जटाधारा' का ट्रेलर

साऊथ सुपरस्टार महेश बाबू द्वारा डिजिटल ट्रेलर लॉन्च के बाद से ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. फैंस और इंडस्ट्री के लोग इसे हाल के समय की सबसे रोमांचक और विज़ुअली शानदार सुपरनैचुरल ट्रेलर्स में से एक बता रहे हैं.

कब रिलीज होगी 'जटाधारा'

स्टूडियोज और प्रेरणा अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत ‘जटाधारा’ का निर्माण उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा ने किया है.

सह-निर्माता हैं अक्षय केजरीवाल और कुस्सुम अरोड़ा, जबकि क्रिएटिव प्रोड्यूसर दिव्या विजय और सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर भाविनी गोस्वामी हैं. फिल्म का शानदार साउंडस्केप जी म्यूजिक कंपनी ने तैयार किया है. ‘जटाधारा’ 7 नवंबर को हिंदी और तेलुगु में रिलीज होगी.

Published at : 17 Oct 2025 06:45 PM (IST)
