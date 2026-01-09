थलपति विजय की आखिरी फिल्म ‘जना नायकन’ 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी. हालांकि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से मंजूरी न मिलने के बाद इसरी रिलीज रोक दी गई थी. वहीं के सेंसर सर्टिफिकेट विवाद पर मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने थलपति विजय की ‘जना नायकन’ को राहत देते हुए इसकी रिलीज को मंजूरी दे दी है.

‘जन नायकन' की रिलीज को कोर्ट ने दी मंजूरी

'जना नायकन' के निर्माताओं ने फिल्म के लिए सीबीएफसी सर्टिफिकेशन जारी करने में देरी के खिलाफ अदालत का रुख किया था. वहीं शुक्रवार सुबह हाईकोर्ट ने जना नायकन' के निर्माताओं द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुना दिया. मद्रास उच्च न्यायालय ने 'जना नायकन' के निर्माताओं द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को फौरन 'यूए' सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया है. अदालत ने सीबीएफसी अध्यक्ष द्वारा जारी उस पत्र को रद्द कर दिया है जिसके तहत फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेजा गया था, और कहा कि यह आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर था.

‘जन नायकन' के सर्टिफिकेशन पर क्या था विवाद?

‘जन नायकन' के सर्टिफिकेशन का मामला तब और विवादों में आ गया, जब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के एक सदस्य ने चेयरपर्सन को शिकायत भेजी थी. इसमें कहा गया कि फिल्म को यूए सर्टिफिकेट देने से पहले उनके ऑब्जेक्शन पर ध्यान नहीं दिया गया. इस शिकायत के बाद सीबीएफसी ने फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेज दिया. यही कारण रहा कि फिल्म की रिलीज लगातार टलती रही. इसके चलते निर्माताओं को मद्रास हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा.

मेकर्स ने सर्टिफिकेट रोकने को मनमाना बताया था

फिल्म निर्माता ने कोर्ट में दलील दी कि फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई थी और न ही इसे किसी तीसरे पक्ष को दिखाया गया है. इसलिए किसी शिकायत के आधार पर सर्टिफिकेट रोकना मनमाना और अनुचित है. निर्माताओं ने कोर्ट से तुरंत सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश देने की मांग की थी, ताकि फिल्म बिना और देरी के रिलीज हो सके.

'जन नायकन' के निर्माताओं ने फिल्म केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के चेन्नई कार्यालय में जमा की थी. स्क्रीनिंग कमेटी ने फिल्म देखी और यौन हिंसा, हिंसा और कुछ डायलॉग्स को लेकर मामूली कट लगाने की सिफारिश की. निर्माता सभी कट्स कर चुके थे और फिर फिल्म को दोबारा सीबीएफसी के पास भेजा गया था. लेकिन शिकायत के कारण फिल्म रिवाइजिंग कमेटी के पास चली गई. अब कोर्ट के आदेश के बाद सर्टिफिकेट जारी होने से फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है.

फिल्म का निर्देशन एच. विनोथ ने किया है और इसे केवीएन प्रोडक्शंस ने बनाया है। फिल्म में थलपति विजय के साथ पूजा हेगड़े और ममिता बैजू प्रमुख भूमिकाओं में हैं. फिल्म को 22 देशों में चार भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी है.