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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा24 जुलाई को रिलीज होगी थलपति विजय की फिल्म जन नायकन? साउथ के डायरेक्टर ने दिया बड़ा हिंट

24 जुलाई को रिलीज होगी थलपति विजय की फिल्म जन नायकन? साउथ के डायरेक्टर ने दिया बड़ा हिंट

थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' कब रिलीज होगी फैंस के मन में सिर्फ ये ही सवाल है. अब एक साउथ डायरेक्टर ने फिल्म की रिलीज को लेकर हिंट दिया है,

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Curated By: मोनिका गुप्ता |  Updated at : 06 Jul 2026 08:30 PM (IST)
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थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. फिल्म कब रिलीज होगी इसे लेकर भी काफी चर्चा है. हाल ही में निर्माता सुधन सुंदरम ने फिल्म 'मिस्टर भारत' के बारे में बात करते हुए 'जन नायकन' की रिलीज डेट को लेकर हिंट दिया.

'जन नायकन' की रिलीज को लेकर हिंट

फिल्म निर्माता सुधन सुंदरम ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, 'ये सच है कि हम 24 जुलाई को फिल्म 'मिस्टर भारत' की रिलीज करने पर विचार कर रहे हैं. ये 'जन नायकन' की रिलीज पर निर्भर करेगा. अगर 'जन नायकन' 24 जुलाई को रिलीज होती है, तो हम अपनी फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा देंगे. अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम 24 जुलाई को ही 'मिस्टर भारत' को रिलीज करने पर विचार करेंगे.'


24 जुलाई को रिलीज होगी थलपति विजय की फिल्म जन नायकन? साउथ के डायरेक्टर ने दिया बड़ा हिंट

बता दें कि फिल्म 'मिस्टर भारत' को निरंजन ने डायरेक्ट किया है. 'मिस्टर भारत' एक रोमांटिक और हास्य से भरपूर फिल्म है. इसकी कहानी एक आम युवक मिस्टर भारत के इर्द-गिर्द घूमती है. बता दें कि भारत और निरंजन दोनों ही लोकप्रिय यूट्यूब कंटेंट निर्माता हैं और 'मिस्टर भारत' उनकी पहली फीचर फिल्म है. इसकी शूटिंग पिछले साल जुलाई में पूरी हुई थी.

शूटिंग पूरी होने पर निर्माता सुधन सुंदरम ने पूरी टीम की तारीफ करते हुए कहा था, 'टीम भले ही नई हो, लेकिन उनकी सोच और काम के प्रति समर्पण काबिले तारीफ है. बतौर निर्माता मुझे शुरुआत में लग रहा था कि क्या नई टीम बड़े स्तर की फिल्म की जिम्मेदारी संभाल पाएगी, लेकिन निरंजन और उनकी टीम ने हमें पूरी तरह चौंका दिया.' फिल्म में भारत के अलावा संयुक्ता विश्वनाथन, बाला सरवनन, निधि प्रदीप, आर. सुंदर राजन और लिंगा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

जन नायकन के बारे में जानें

एक्ट्रेस प्रियमणि ने भी हाल ही में थलापति विजय के बारे में बात की और उन्होंने विजय की तारीफ की. उन्होंने कहा कि विजय जन्मजात एक्टर हैं. प्रियमणि ने कहा कि फिल्म की रिलीज डेट की जल्द अनाउसमेंट होने वाली है.

जन नायकन क बात करें तो फिल्म को एच विनोथ ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े और बॉबी देओल जैसे स्टार्स हैं. फिल्म जनवरी में रिलीज होने वाली थी. लेकिन फिल्म डिले हो गई. अभी तक फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट को लेकर ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आ है.

Published at : 06 Jul 2026 08:30 PM (IST)
Tags :
Thalapathy Vijay Jana Nayagan
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