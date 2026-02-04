थलपति विजय की 'जन नायगन' की रिलीज में हो रही देरी, तमिल सिनेमा को लगा 100 करोड़ का फटका

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जन नायगन' को लेकर काफी विवाद हो रहे हैं. जिसके चलते इस फिल्म की रिलीज की तारीख लगातार आगे बढ़ रही है. ऐसे में फैंस के लिए इंतजार करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है. ये फिल्म फैंस के लिए बेहद खास हैं क्योंकि ये फिल्म तब आई है जब विजय ने राजनीति में कदम रखा, तो वहीं माना ये भी जा रहा है कि ये विजय की आखिरी फिल्म भी हो सकती है. ऐसे में इस फिल्म की रिलीज में हो रही देरी फैंस के इंतजार को चिंता में बदल रही है. फिल्म की रिलीज का मसला केवल फैंस के लिए ही नहीं बल्कि अब तो तमिल सिनेमा के लिए भी चिंता का विषय बन रहा है.

क्या बोले ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला?

हाल ही में मामले को लेकर ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने थोड़ी चिंता जाहिर की है. इंडिया टुडे के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि जन नायगन की रिलीज में हुई देरी से तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस को लगभग 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. पोंगल पर जन नायगन और पराशक्ति का क्लैश होना था. लेकिन सेंसर सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से विजय की फिल्म रुक गई. ये फिल्म तमिलनाडु में ही 150-200 करोड़ कमा सकती थी. पराशक्ति ने बॉक्स ऑफिस पर 55 करोड़ कमाए.

इतना ही नहीं उन्होंने आगे तहा कि, फिल्म 'वा वथियार' नहीं चली. जबकि 'थलाइवर थम्बी थलाईमयिल' ने तमिलनाडु में करीब 30 करोड़ रुपये की कमाई की. कुल मिलाकर जनवरी में 'पराशक्ति' और 'थलाइवर थम्बी थलाईमयिल' से 85 करोड़ का बिजनेस मिला. 'जन नायगन' न आने से भारी नुकसान झेलना पड़ा है.

क्या है विवाद?

बता दें कि ये फिल्म 9 जनवरी को पोंगल के मौके पर रिलीज होनी थी. लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन्स की वजह से इसे सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया. बोर्ड का मानना है कि इस फिल्म में कुछ सीन ऐसे भी हैं जो धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में सेंसर बोर्ट से स फिल्म को पास नहीं किया गया. हालांकि मेकर्स ने अपना पूरा जोर लगाया है कि फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल जाए. इसके लिए मेकर्स ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है. फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के बीच गोते खा रहा है.