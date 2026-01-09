हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाJana Nayagan Released Date Live: 'जन नायकन' की न्यू रिलीज डेट जल्द होगी अनाउंस, मद्रास हाई कोर्ट ने CBFC को 'यूए' सर्टिफिकेट देने का आदेश

Jana Nayagan Released Date Live: 'जन नायकन' की न्यू रिलीज डेट जल्द होगी अनाउंस, मद्रास हाई कोर्ट ने CBFC को 'यूए' सर्टिफिकेट देने का आदेश

Vijay Jana Nayagan New Released Date Live: थलापति विजय की जन नायकन का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. ये फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी मगर फिर इसे पोस्टपोन कर दिया गया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Jan 2026 01:25 PM (IST)

LIVE

Key Events
Jana Nayagan New Released Date Live Updates Vijay Thalapathy Movie Postponed Madras High Court CBFC Certificate Jana Nayagan Released Date Live: 'जन नायकन' की न्यू रिलीज डेट जल्द होगी अनाउंस, मद्रास हाई कोर्ट ने CBFC को 'यूए' सर्टिफिकेट देने का आदेश
जन नायकन लाइव
Source : Instagram

Background

थलापति विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. ये फिल्म दो बार पोस्टपोन हो चुकी है. ये फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी मगर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से मंजूरी न मिलने की वजह से इसकी रिलीज पर रोक लगा दी गई थी. फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी. मगर अब फिल्म की दोबारा रिलीज डेट सामने आने वाली है. सेंसर सर्टिफिकेट विवाद पर मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. जिसके बाद कोर्ट ने फिल्म को रिलीज करने की मंजूरी दे दी है. अब जल्द ही मेकर्स इसकी नई रिलीज डेट अनाउंस कर सकते हैं.

रिलीज की मिली मंजूरी

सीबीएफसी सर्टिफिकेशन जारी करने में देरी करने पर जन नायकन के मेकर्स ने अदालत का रुख किया था. आज सुबह इस याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई और अब इसे रिलीज करने की अनुमति मिल गई है. मद्रास उच्च न्यायालय ने जना नायकन के निर्माताओं की दायर याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को फौरन 'यूए' सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया है. अदालत ने सीबीएफसी अध्यक्ष के जारी उस पत्र को रद्द कर दिया है जिसके तहत फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेजा गया था, और कहा कि यह आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर था.

जल्द होगी रिलीज डेट अनाउंस

अब जन नायकन को कोर्ट की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है तो मेकर्स नई तारीख की अनाउंसमेंट किसी भी वक्त कर सकते हैं. फैंस थलापति विजय की फिल्म देखने के लिए बेकरार हैं. वो इंतजार कर रहे हैं कि कब मेकर्स इसकी अनाउंसमेंट करें.

जन नायकन में थलापति विजय के साथ पूजा हेगड़े और ममिता बैजू अहम किरदार निभाती नजर आएंगी. इस फिल्म को एच. विनोथ ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म पूरे 22 देशों में रिलीज होने वाली है. ये फिल्म चार भाषाओं में रिलीज होगी.

13:24 PM (IST)  •  09 Jan 2026

रिलीज डेट को लेकर KRK का दावा

केआरके ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके जन नायकन की नई रिलीज डेट को लेकर दावा किया है. उन्होंने लिखा- एक्टर विजय की फिल्म #जननेता को प्रभास की फिल्म #राजासाब के साथ 9 जनवरी 2026 को क्लैश से बचने के लिए 15 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है. यह एक अच्छा फैसला है. @peoplemediafcy ने राजासाब प्रोड्यूस की है.


13:21 PM (IST)  •  09 Jan 2026

जल्द अनाउंस होगी रिलीज डेट

थलापति विजय की आखिरी फिल्म की रिलीज को मद्रास कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिल गई है. अब फैंस इंतजार कर रहे हैं कि मेकर्स कब फिल्म को रिलीज करने वाले हैं.

New Update
इंडिया
पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर लिया होता तो.... पर अब तो... अमेरिकी वाणिज्‍य मंत्री का बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
दिल्ली NCR
साकेत कोर्ट की बिल्डिंग से कूदकर स्टाफ मेंबर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट बरामद, ये है वजह!
इंडिया
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
Land For Job Case में नप गई Lalu Family, कोर्ट ने किया साफ पूरा परिवार इस खेल में शामिल
सिख धर्मगुरू अपमान मामले में Delhi BJP और AAP हुई आमने सामने, जमकर शुरू हुआ विरोध
कैमरे पर बोलीं Mahua Moitra, Mamata Banerjee शेरनी है, वो डरने वालों में से नहीं । Bengal ED Raid
Amit Shah के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे TMC सांसद सड़क पर लेट गए । Bengal ED Raid
EPFO Wage Limit में बड़ा बदलाव | Budget 2026 से पहले | Employees के लिए खुशखबरी | Paisa Live
इंडिया
पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर लिया होता तो.... पर अब तो... अमेरिकी वाणिज्‍य मंत्री का बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
दिल्ली NCR
साकेत कोर्ट की बिल्डिंग से कूदकर स्टाफ मेंबर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट बरामद, ये है वजह!
इंडिया
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
क्रिकेट
0,0,0,0,0,0...आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, इस गेंदबाज ने नहीं बनने दिया एक भी, क्रिकेट जगत हैरान
मूवी रिव्यू
The Raja Saab Review: इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास की साख पर बट्टा लगाती है ये फिल्म, बकवास से भी बकवास
हेल्थ
Young Onset Dementia: 24 की उम्र में 70 साल जैसा दिमाग, पढ़ें कैसे खतरनाक बीमारी ने छीन ली आंद्रे यारहम की जिंदगी?
जनरल नॉलेज
क्या तेल टैंकर कब्जाने को लेकर रूस-अमेरिका में हो सकती है जंग, जानें कौन ज्यादा ताकतवर?
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
