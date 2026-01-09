Jana Nayagan Released Date Live: 'जन नायकन' की न्यू रिलीज डेट जल्द होगी अनाउंस, मद्रास हाई कोर्ट ने CBFC को 'यूए' सर्टिफिकेट देने का आदेश
Vijay Jana Nayagan New Released Date Live: थलापति विजय की जन नायकन का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. ये फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी मगर फिर इसे पोस्टपोन कर दिया गया था.
LIVE
Background
थलापति विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. ये फिल्म दो बार पोस्टपोन हो चुकी है. ये फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी मगर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से मंजूरी न मिलने की वजह से इसकी रिलीज पर रोक लगा दी गई थी. फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी. मगर अब फिल्म की दोबारा रिलीज डेट सामने आने वाली है. सेंसर सर्टिफिकेट विवाद पर मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. जिसके बाद कोर्ट ने फिल्म को रिलीज करने की मंजूरी दे दी है. अब जल्द ही मेकर्स इसकी नई रिलीज डेट अनाउंस कर सकते हैं.
रिलीज की मिली मंजूरी
सीबीएफसी सर्टिफिकेशन जारी करने में देरी करने पर जन नायकन के मेकर्स ने अदालत का रुख किया था. आज सुबह इस याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई और अब इसे रिलीज करने की अनुमति मिल गई है. मद्रास उच्च न्यायालय ने जना नायकन के निर्माताओं की दायर याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को फौरन 'यूए' सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया है. अदालत ने सीबीएफसी अध्यक्ष के जारी उस पत्र को रद्द कर दिया है जिसके तहत फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेजा गया था, और कहा कि यह आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर था.
जल्द होगी रिलीज डेट अनाउंस
अब जन नायकन को कोर्ट की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है तो मेकर्स नई तारीख की अनाउंसमेंट किसी भी वक्त कर सकते हैं. फैंस थलापति विजय की फिल्म देखने के लिए बेकरार हैं. वो इंतजार कर रहे हैं कि कब मेकर्स इसकी अनाउंसमेंट करें.
जन नायकन में थलापति विजय के साथ पूजा हेगड़े और ममिता बैजू अहम किरदार निभाती नजर आएंगी. इस फिल्म को एच. विनोथ ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म पूरे 22 देशों में रिलीज होने वाली है. ये फिल्म चार भाषाओं में रिलीज होगी.
रिलीज डेट को लेकर KRK का दावा
केआरके ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके जन नायकन की नई रिलीज डेट को लेकर दावा किया है. उन्होंने लिखा- एक्टर विजय की फिल्म #जननेता को प्रभास की फिल्म #राजासाब के साथ 9 जनवरी 2026 को क्लैश से बचने के लिए 15 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है. यह एक अच्छा फैसला है. @peoplemediafcy ने राजासाब प्रोड्यूस की है.
जल्द अनाउंस होगी रिलीज डेट
थलापति विजय की आखिरी फिल्म की रिलीज को मद्रास कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिल गई है. अब फैंस इंतजार कर रहे हैं कि मेकर्स कब फिल्म को रिलीज करने वाले हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL