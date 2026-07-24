'जन नायकन' के सेंसर बोर्ड में अटकने पर रोने लगे थे डायरेक्टर, विजय ने कही थी ऐसी बात

करीब 6 महीने तक सेंसर बोर्ड के पास अटकी रहने के बाद थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' को हरी झंडी मिल गई थी और ये फिल्म गुरुवार को सिनमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म की रिलीज के बाद अब इसके डायरेक्ट एच विनोद ने एक बड़ा खुलासा किया है. फिल्म के सेंसर बोर्ड में अटकने के बाद डायरेक्टर रोने लगे थे. वहीं उन्होंने इस मुद्दे को लेकर थलापति विजय का रिएक्शन भी शेयर किया.

क्यों सेंसर बोर्ड के पास अटक गई थी फिल्म?

बता दें कि 'जन नायकन' 9 जनवरी 2026 को पोंगल के मौके पर रिलीज होने वाली थी. इसे 20 दिन पहले सेंसर बोर्ड के पास भेज दिया गया था, जबकि आम तौर पर फिल्म सेंसर के पास 10 दिन पहले भेजी जाती है. डायरेक्टर ने बताया कि सेंसर बोर्ड ने हिंसा के कुछ सीन में बदलाव के लिए कहा था और वो इसके लिए राजी हो गए थे.

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रंगराज पांडे के शो में इस मुद्दे को लेकर एच विनोद ने खुलकर बात की. उन्होंने आगे बताया कि फिर कुछ और रिक्वेस्ट आ गईं. मेरी टीम ने बताया कि कुछ और बदलाव फिल्म में करने होंगे. हमने इसे भी माना और फिर फाइनल वर्जन अपलोड के लिए रेडी था, लेकिन यहीं पर प्रोसेस अटक गया. इसके बाद विंडो ओपन नहीं हुई और समय बढ़ता गया. फिर सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफ़िकेशन की पूरी प्रोसेस को रोक दिया गया था.

कोर्ट पहुंचे मेकर्स

एच विनोद ने बताया कि उस समय एक अन्य फिल्म भी सेंसर बोर्ड में कुछ दिक्क़तों का सामना कर रही थी, लेकिन उसे बाद में मंजूरी मिल गई और हमारी फिल्म को नहीं. इसके बाद मेकर्स कोर्ट पहुंचे. वहां अलग-अलग कोर्ट में केस चलने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. आखिरकार हमसे कहा गया कि इस मामले को यहीं खत्म कर दिया जाए और इसे आगे ना बढ़ाया जाए.

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रोने लगे थे विनोद, थलापति विजय ने कही थी ये बात

इन मुश्किल हालातों में थलापति विजय और प्रोड्यूसर के. वेंकट नारायण ने एच विनोद का पूरा साथ दिया था. सेंसर बोर्ड का मुद्दा पहली बार उठने पर विजय ने विनोद से कहा था, 'चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आखिर तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा. पीछे मत हटना.' वहीं दूसरी ओर विनोद भावुक होकर रोने लगे थे. उन्होंने कहा, 'विजय और वेंकट काफी मजबूत थे और मैं परेशान होकर रोने लगा था.'