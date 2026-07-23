Jana Nayagan Cast Fees: 'जन नायकन' के लिए थलापति विजय ने वसूले करोड़ों, बॉबी देओल और पूजा हेगड़े के हाथ लगी इतनी रकम
थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' रिलीज होते ही चर्चा में आ गई है. फिल्म के साथ-साथ इसकी स्टारकास्ट की फीस भी सुर्खियों में है. आइए जानते हैं किस कलाकार ने कितनी रकम चार्ज की.
तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स की ओर से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. पहले ही दिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. ऐसे में आइए जानते हैं फिल्म की स्टारकास्ट ने कितनी फीस ली है.
थलपति विजय को मिले इतने करोड़ रुपये
'जन नायकन' में लीड रोल निभा रहे थलपति विजय ने इस फिल्म के लिए मोटी फीस ली है. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, अपनी आखिरी फिल्म के लिए विजय ने 220 करोड़ से 275 करोड़ रुपये तक चार्ज किए हैं. इसके साथ ही वो भारतीय सिनेमा के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेताओं में शामिल हो गए हैं. फीस की यह रकम विजय को बिना किसी प्रॉफिट-शेयरिंग मॉडल के पेमेंट के रूप में दी गई है.
बॉबी देओल से पूजा हेगड़े ने कितनी वसूली फीस?
'जन नायकन' में बॉबी देओल ने विलेन के किरदार से एक बार फिर दर्शकों का दिल जीता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म के लिए उन्हें करीब 3 करोड़ रुपये फीस मिली है. वहीं, फिल्म की लीड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने भी लगभग 3 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस मामिता बिजू ने कथित तौर पर इस तमिल फिल्म के लिए 60 लाख रुपये वसूले हैं.
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डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर ने कितनी ली फीस?
फिल्म 'जन नायकन' के निर्देशक एच. विनोद, अपनी दमदार और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने इस फिल्म के लिए 25 करोड़ रुपये की फीस ली है. वहीं, फिल्म के म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने 'जन नायकन' के लिए 13 करोड़ रुपये लिए हैं. अनिरुद्ध ने इससे पहले 'लियो' और 'जेलर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का संगीत भी दिया है. वो साउथ के महंगे संगीतकारों में शामिल हैं.
मनी कंट्रोल के अनुसार, 'जन नायकन' 380 करोड़ रुपये के बजट में बनी है. ये अब तक की सबसे महंगी तमिल फिल्मों में से एक है. अब देखने वाली बात होगी कि ये बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है.
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