'जन नायकन' इन दिनों खबरों में बनी हुई है. इस फिल्म की रिलीज को लेकर अभी तक ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है. फिल्म लंबे समय से डिले चल रही है. ये फिल्म थलापति विजय की आखिरी फिल्म होने वाली है. फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के धमाल मचाने की खबरें हैं.

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2000 करोड़ का टारगेट

कोईमोई के मुताबिक, थलापति विजय की पोस्ट कोविड एरा में चार फिल्मों से 1582.75 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. अब जन नायकन से थलापति विजय के 2000 करोड़ क्लब में एंट्री करने की उम्मीदें हैं.

विजय की पोस्ट कोविड एरा में बीस्ट ने 218.69 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं वरिसु ने 299.2 करोड़ कमाए. लियो ने 606.42 करोड़ का बिजनेस किया. द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम ने 458.44 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने टोटल 1582.75 करोड़ कमा लिए हैं. वहीं 'जन नायकन' से फैंस के सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं और विजय की लास्ट फिल्म होने की वजह से फैंस के लिए काफी खास फिल्म है. ऐसे में फिल्म ने 500 करोड़ का कलेक्शन करने की उम्मीदें है.

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बता दें कि 'जन नायकन' जनवरी 2026 में रिलीज होने वाली थी. लेकिन सेंसर बोर्ड से फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिला. वहीं चीजें और तब बिगड़ गई जब फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई. इन्हीं सब कारणों फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी.

मालूम हो कि 'जन नायकन' थलपति विजय के करियर की 69वीं फिल्म है. इस फिल्म में पूजा हेगड़ा, बॉबी देओल जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को एच. विनोद ने डायरेक्ट किया है.

थलापति विजय ने अब फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली है. वो पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गए हैं. थलापति विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं. वहीं विजय अपनी पर्सनल लाइफ में एक्ट्रेस तृषा कृष्णन संग उनके अफेयर की खबरें हैं. हालांकि, दोनों ने अपने रिलेशनशिप को लेकर ऑफिशियली रिएक्ट नहीं किया है.