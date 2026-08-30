'जन नायकन' ने तोड़ा 'करुप्पु' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म

तमिलनाडु के सीएम और एक्टर थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' रिलीज के बाद से ही चर्चा में है. फिल्म की जमकर तारीफ की जा रही है. इसे वर्ड ऑफ माउथ का भी भरपूर फायदा मिला, यही वजह रही कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस कर गई. इसी के साथ ही फिल्म की रिलीज को 38 दिनों का वक्त पूरा हो चुका है और फिल्म ने अब 2026 का तमिल का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. ऐसे में चलिए बताते हैं फिल्म की कमाई और रिकॉर्ड के बारे में.

'जन नायकन' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म की कमाई बॉक्स ऑफिस पर थमी नहीं है. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म के 14 शहरों में करीब 30 शोज अभी भी चल रहे हैं. ऐसे में फिल्म ने छठे शनिवार यानी कि 38वें दिन फिल्म ने इंडिया में 4 लाख कमाए, जिसके बाद इसका इंडिया नेट कलेक्शन 198.22 करोड़ पहुंच गया.

इतना ही नहीं, कोईमोई के अनुसार, फिल्म 'जन नायकन' ने वर्ल्डवाइड 327.4 करोड़ की कमाई कर ली है और ओवरसीज में फिल्म ने 93.5 करोड़ कमा लिए हैं.

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'जन नायकन' ने 'करुप्पु' का तोड़ा रिकॉर्ड

फिल्म 'जन नायकन' ने बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक कमाई कर ली है. कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने तमिल की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म 'करुप्पु' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सूर्या की इस फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 198.18 रहा था जबकि इसे पीछे छोड़ते हुए विजय की फिल्म ने 198.22 करोड़ कमा लिए हैं.

2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म बनी

इसी के साथ ही सीएम विजय की 'जन नायकन' ने बॉक्स ऑफिस पर 2026 का तमिल का भी बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. इसने 'करुप्पु' को पछाड़कर नंबर 1 पर कब्जा जमा लिया है. देखिए 2026 की टॉप 10 तमिल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में...

1. जन नायकन- 198.22 करोड़

2. करुप्पु- 198.18 करोड़

3. विश्वनाथ एंड सन्स- 113.46 करोड़

4. ताई किज्झवी- 62.46 करोड़

5. डीसी- 68.2 करोड़

6. ब्लास्ट- 53.06 करोड़

7. यूथ- 52.53 करोड़

8. पराशक्ति- 52.46 करोड़

9. लव इंश्योरेंस कंपनी- 43.07 करोड़

10. गट्टा कुश्ती 2- 41.66 करोड़

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'जन नायकन' बजट भी नहीं वसूल पाई

गौरतलब है कि फिल्म 'जन नायकन' ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स सेट किए हैं लेकिन फिर भी ये बजट भी नहीं वसूल पाई है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट करीब 350 करोड़ है. जबकि फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 198.22 करोड़, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 233.9 करोड़, ओवरसीज 93.5 करोड़ और वर्ल्डवाइड 327.4 करोड़ का बिजनेस किया है. इस लिहाज से बजट के जितनी भी कमाई नहीं कर पाई है.

'जन नायकन' तमिलनाडु के सीएम विजय की आखिरी फिल्म है. उन्होंने राजनीति में एंट्री करने से पहले अपने संबोधन में कहा था कि वो आगे जीवन में जनता की सेवा करना चाहते हैं. एक्टर ने राजनीति के लिए अपने एक्टिंग करियर को छोड़ दिया है.