थलपति विजय की ‘जना नायकन’ की रिलीज में अब सिर्फ सात दिन बचे हैं और सुपरस्टार की आखिरी फिल्म होने की वजह से इसे लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट है, खासकर तमिलनाडु में. साथ ही, तमिल बाजार में कोई और फिल्म रिलीज न होने के कारण, इस फिल्म की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत होने की उम्मीद की जा रही है. चलिए यहां जानते हैं ‘जना नायकन’ कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है?

‘द राजा साब’ से क्लैश के चलते कमाई पर पड़ेगा असर

पॉलिटिकल थ्रिलर ‘जना नायकन’ 9 जनवरी को रिलीज होने वाली है, जिससे यह पोंगल के त्योहार से पहले रिलीज होने वाली नॉन हॉलीडे वाली फिल्म बन गई है. नॉन हॉलीडे वाली रिलीज होने के बावजूद, विजय के स्टारडम के कारण इसकी शानदार शुरुआत होने की उम्मीद की जा रही है. तमिलनाडु में यह फिल्म टिकटों पर जबरदस्त कमाई करेगी, लेकिन राज्य के बाहर, प्रभास की फिल्म 'द राजा साहब' के साथ क्लैश के कारण इसकी कमाई पर असर पड़ेगा.

तमिलनाडु के अलावा, थलपति विजय की फिल्मों का तेलुगु भाषी राज्यों (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना), केरल और कर्नाटक में अच्छा बाज़ार है. अब, 'द राजा साहब' के साथ क्लैश के कारण, 'जना नायकन' केरल को छोड़कर इन राज्यों में प्रभावित होगी. हिंदी भाषी बाज़ार में भी फिल्म को लेकर ज़्यादा चर्चा नहीं है और इससे कम कमाई की उम्मीद है.

‘जना नायकन’ कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?

कुल मिलाकर, ‘जना नायकन’ की ओपनिंग अच्छी होगी, लेकिन यह अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगी. फिलहाल, इसका टारगेट थलपति विजय की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज करना है, जो 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' के पहले दिन के 44 करोड़ के नेट कलेक्शन को पीछे छोड़ देगी. अकेले तौर पर यह एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन विजय की आखिरी फिल्म होने के कारण कुछ हद तक निराशाजनक भी है. ये फिल्म थलपति विजय की 'लियो' (64.8 करोड़) और 'बीस्ट' (49.3 करोड़) के पहले दिन के कलेक्शन को मात नहीं दे पाएगी. हालांकि, ‘जना नायकन’ का ट्रेलर अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है. एक बेहतरीन ट्रेलर के साथ, फिल्म की चर्चा बढ़ सकती है, जिसके बाद हो सकता है कि ये 'बीस्ट' के पहले दिन के कलेक्शन को मात दे पाए.

भारत में थलपति विजय की सबसे बड़ी ओपनिंग (नेट) पर एक नज़र डालें