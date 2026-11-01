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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'जेलर 2' का दुनियाभर में बजा डंका, 800 करोड़ कमाने वाली बनी रजनीकांत की पहली फिल्म

'जेलर 2' का दुनियाभर में बजा डंका, 800 करोड़ कमाने वाली बनी रजनीकांत की पहली फिल्म

Jailer 2 Worldwide Box office Collection: तमिल फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर दुनियाभर में गर्दा उड़ा दिया है. ये 800 करोड़ कमाने वाली रजनीकांत की पहली फिल्म बन चुकी है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 01 Nov 2026 10:55 PM (IST)
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बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों 'जेलर 2' का जलवा देखने के लिए मिल रहा है. रजनीकांत स्टारर इस फिल्म ने एक के बाद एक बड़े रिकॉर्ड्स बना दिए हैं और ये तमिल की ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है. इसके साथ ही अब इसने रजनीकांत के करियर में भी बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. फिल्म ने दुनियाभर में 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. 

रजनीकांत की तमिल फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल प्रदर्शन किया है. इसने इंडिया के साथ ही नॉर्थ अमेरिका में भी बंपर कमाई की. साथ ही वर्ल्डवाइड फिल्म ने धूम ही मचा दी है. 'रामायणम्' की रिलीज से पहले ही इसने अपने नाम बड़ा रिकॉर्ड कर लिया है. चलिए बताते हैं इसके वर्ल्डवाइड और इंडिया कलेक्शन के बारे में...

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'जेलर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन डे-18

'जेलर 2' को तीसरे रविवार का बॉक्स ऑफिस पर वीकेंड का पूरा फायदा मिला, जिसके बाद इसने दुनियाभर में बंपर कमाई कर डाली. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 17 दिनों में वर्ल्डवाइड 790.85 करोड़ का बिजनेस कर लिया था. ऐसे में अब फिल्म ने 18वें दिन वर्ल्डवाइड 800 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है. फिल्म ने 807.25 करोड़ रुपये दुनियाभर में काम लिए हैं. इसने ओवरसीज में 273.50 करोड़ का बिजनेस किया है.

यह भी पढ़ें: 'जेलर 2' ने नॉर्थ अमेरिका में रचा इतिहास, ये रिकॉर्ड बनाने वाली बनी कॉलीवुड की पहली फिल्म

भारत में 450 करोड़ के पार पहुंची 'जेलर 2'

इसके अलावा अगर 'जेलर 2' के इंडिया नेट कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो इसने इंडिया में भी 450 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. 
- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते 334.35 करोड़ तो दूसरे वीक 95.55 करोड़ का बिजनेस कर डाला.
- वहीं, तीसरे वीक में 16वें दिन 5.50 करोड़, 17वें दिन 9.35 करोड़ का कलेक्शन किया.
- फिल्म ने 18वें दिन रात 10.30 बजे तक 11.20 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.
- इसके बाद इसका नेट कलेक्शन 456.30 करोड़ हो चुका है.

800 करोड़ कमाने वाली कॉलीवुड की पहली फिल्म बनी 'जेलर 2'

इसके साथ ही कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, रजनीकांत की 'जेलर 2' जहां उनकी पहली 800 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन गई है वहीं, इसी के साथ ही ये कॉलीवुड की भी 800 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म बन गई है. तमिल इंडस्ट्री के लिए ये दिवाली ऐतिहासिक हो गई है.   

आपको बता दें कि 'जेलर 2' 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है, जिसमें रजनीकांत ने लीड रोल प्ले किया है और इसमें राम्या कृष्णन, मिथुन चक्रवर्ती, विद्या बालन और जैकी श्रॉफ जैसे अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 01 Nov 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
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