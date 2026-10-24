'जेलर 2' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, वर्ल्डवाइड 650 करोड़ के पार, इंडिया में भी बनाया रिकॉर्ड

रजनीकांत स्टारर फिल्म 'जेलर 2' रिलीज के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है. सोशल मीडिया से लेकर थिएटर तक में इसका कब्जा जमा हुआ है. फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड्स बना रही है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड भी धाक जमा रखी है. 10वें दिन की कमाई के बाद इसने ना केवल दुनियाभर में बल्कि इंडिया में भी बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है, चलिए बताते हैं कलेक्शन.

दरअसल, 'जेलर 2' की रिलीज को 10 दिनों का वक्त हो गया है. फिल्म ने अपने दूसरे वीकेंड की शुरुआत शानदार की है. दूसरे शनिवार को फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिला साथ ही वीकेंड की छुट्टी का भी इसे बॉक्स ऑफिस पर फायदा मिला है.

'जेलर 2' का डे-10 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के अनुसार, 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अभी भी कब्जा जमा रखा है. 10वें दिन के बाद इसका इंडिया नेट कलेक्शन 350 करोड़ के पार हो चुका है.

- फिल्म ने पहले दिन 59.70 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसके बाद इसने पहले वीकेंड में ही 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था.

- इसने पहले हफ्ते 334.35 करोड़ का कारोबार किया.

- जबकि फिल्म ने 9वें दिन 14.50 करोड़ का बिजनेस किया.

- फिल्म का डे-10 कलेक्शन रात 8.30 बजे तक 14.36 करोड़ हो चुका है.

- जिसके बाद इसका इंडिया नेट कलेक्शन 363.21 करोड़ पहुंच गया है.

जेलर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे-10 14.36 करोड़ (रात 8.30 बजे तक) 31.4% टोटल कलेक्शन 363.21 करोड़

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'जेलर 2' वर्ल्डवाइड 650 करोड़ के पार

'जेलर 2' का जलवा इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्डवाइड भी कायम है. फिल्म ने 650 करोड़ का आंकड़ा 10वें दिन की कमाई के बाद पार कर लिया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 9 दिनों में वर्ल्डवाइड 628.05 करोड़ का बिजनेस कर लिया था. वहीं, फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन 219.50 करोड़ रहा था. ऐसे में 10वें दिन के फाइनल आंकड़े रात 10.3 बजे तक आएंगे.

रजनीकांत की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी 'जेलर 2'

इतना ही नहीं, 'जेलर 2' ने रजनीकांत के करियर में भी बड़ा रिकॉर्ड सेट कर दिया है. ये उनके करियर की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है. ये उनकी नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म 2.0 के रिकॉर्ड को तोड़ने से इंच भर दूर है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रविवार की कमाई के बाद इस फिल्म के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर देगी और 700 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेगी.