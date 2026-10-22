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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'जेलर 2' ने तोड़ा 'दृश्यम 3' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर इंडियन फिल्म

'जेलर 2' ने तोड़ा 'दृश्यम 3' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर इंडियन फिल्म

Jailer 2 Box office Collection: रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया और अब ये 2026 की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म भी बन चुकी है. चलिए बताते हैं कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 22 Oct 2026 08:30 PM (IST)
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रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया. ये एक के बाद एक रिकॉर्ड्स बना रही है. इसका जलवा ना केवल इंडिया में बल्कि दुनियाभर में देखने के लिए मिल रहा है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 'दृश्यम 3' से भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बॉक्स ऑफिस पर इसने 575 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है. 

'जेलर 2' रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए हुए है. ये एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स बना रही है. ऐसे में फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके बाद ये 2026 की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर इंडियन फिल्म बन चुकी है. चलिए बताते हैं कलेक्शन.

'जेलर 2' का डे-7 वर्ल्डवाइड कलेक्शन

कोईमोई के अनुसार, 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 7वें दिन भी बंपर कमाई की थी. फिल्म ने 33.22 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन बुधवार को किया था. वहीं, इसने इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. इस फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 7 दिनों में 374.3 करोड़ रहा था. जबकि फिल्म ने ओवरसीज में 204 करोड़ का बिजने कर लिया है. 

वहीं, अगर 'जेलर 2' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन  के बारे में बात की जाए तो फिल्म ने दुनियाभर में 578.3  करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. 

यह भी पढ़ें: 'कभी उनको शराब पीते...', दलेर मेहंदी को लेकर उत्तराखंड मिनिस्टर पर भड़के सुदेश लहरी

2026 की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बनी 'जेलर 2'

कोईमोई के अनुसार, 'जेलर 2' ने 'दृश्यम 3' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके बाद ये इस साल 2026 की दूसरे हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बन चुकी है. जबकि नंबर 1 पर 'धुरंधर 2' (1850.85 करोड़) की पोजिशन है. देखिए 2026 की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में (वर्ल्डवाइड)...

1. धुरंधर 2- 1850.85 करोड़
2. जेलर 2- 578.3 करोड़ (7 दिन)
3. दृश्यम 3- 566.44 करोड़
4. बॉर्डर 2- 495.3 करोड़
5. हनुमान अंश- 451.21 करोड़
6. पेद्दी- 341.13 करोड़
7. मिर्जापुर द मूवी- 336.83 करोड़
8. टॉक्सिक- 333.49 करोड़
9. बेथलेहम कुडुंबा यूनिट- 333.09 करोड़
10. जन नायकन- 327.81 करोड़

बहरहाल, अगर 'जेलर 2' के बारे में बात की जाए तो ये रजनीकांत स्टारर फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है, जिसमें विद्या बालन, जैकी श्रॉफ, ऋतिक रोशन, मोहनलाल जैसे अन्य बड़े कलाकार अहम रोल में हैं. इसे दर्शकों की ओर से काफी पसंद किया गया है. फिल्म में रजनीकांत की एक्टिंग की भी जमकर तारीफ की जा रही है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 22 Oct 2026 08:30 PM (IST)
Tags :
Rajinikanth BOX OFFICE COLLECTION
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