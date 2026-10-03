साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड फिल्म 'जेलर 2' को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. फिल्म की रिलीज में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है.

फिल्म को लेकर शुरुआत में कुछ लोगों को लग रहा था कि सीक्वल को पहले पार्ट जैसा हाइप नहीं मिल रहा है. इसकी एक वजह फिल्म का म्यूजिक भी माना जा रहा है, क्योंकि 'जेलर' के गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक जिस तरह दर्शकों के बीच पॉपुलर हुए थे, 'जेलर 2' का म्यूजिक उस लेवल पर चर्चा में नहीं आ पाया.

दो दिन में 1.65 लाख डॉलर की कमाई

हालांकि, फिल्म की यूएसए एडवांस बुकिंग को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. तेलुगु123 की रिपोर्ट के मुताबिक, टिकट बिक्री शुरू होने के सिर्फ दो दिनों में 'जेलर 2' ने प्रीमियर शोज के लिए करीब 1.65 लाख डॉलर यानी लगभग 1.4 करोड़ रुपये की बुकिंग कर ली है. इससे पता चलता है कि अमेरिका में भी रजनीकांत के फैंस उनकी इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.

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'जेलर 2' की यूएसए बुकिंग शुरू होते ही फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिर्फ दो दिनों में फिल्म के प्रीमियर शोज के लिए करीब $165K की टिकट बिक्री हो चुकी है. वहीं, फिल्म के तेलुगु वर्जन की एडवांस बुकिंग भी अच्छी चल रही है. रिलीज से पहले ही फिल्म की बुकिंग को मिल रहा ये रिस्पॉन्स काफी अच्छा है.

15 अक्टूबर को रिलीज होगी 'जेलर 2'

रजनीकांत की 'जेलर 2' 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस एक्शन-कॉमेडी थ्रिलर फिल्म में एक बार फिर रजनीकांत का दमदार अंदाज देखने को मिलेगा. नेल्सन दिलीपकुमार फिल्म के डायरेक्टर हैं. इसका म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है.

फिल्म को सन पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रहा है. मिथुन चक्रवर्ती, एस.जे. सूर्या, सूरज वेंजारामूडु, रम्या कृष्णन, विद्या बालन और योगी बाबू जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म का ट्रेलर 5 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुका है.

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'जेलर' ने दुनियाभर में कमाए इतने करोड़ रुपये

बता दें कि 'जेलर' 10 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में रजनीकांत के साथ राम्या कृष्णन, विनायकन, तमन्ना भाटिया, सुनील, वसंत रवि, योगी बाबू और मिरना जैसे एक्टर्स नजर आए थे. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'जेलर' ने दुनियाभर में 604.50 करोड़ रुपये की कमाई की थी. ऐसे में 'जेलर 2' से भी फैंस को काफी उम्मीदें हैं.