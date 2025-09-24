Jailer 2 की रिलीज डेट कंफर्म, जानें कब रिलीज होगी रजनीकांत की एक्शन-थ्रिलर फिल्म
Jailer 2 Release Date: रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जेलर 2' की रिलीज डेट से पर्दा उठ गया है. खुद सुपरस्टार रजनीकांत ने बता दिया है कि उनकी ये फिल्म कब सिनेमाघरों में आ रही है.
साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' ने दर्शकों को खूब इंप्रेस किया. अब फैंस उनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच रजनीकांत की अगली फिल्म 'जेलर 2' की रिलीज डेट से पर्दा उठ गया है. सुपरस्टार ने खुद कंफर्म कर दिया है कि उनकी ये एक्शन-थ्रिलर फिल्म अगले साल बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है.
'जेलर 2' साल 2023 की फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है. इसी साल 17 जनवरी को 'जेलर 2' की अनाउंसमेंट के साथ फिल्म का पहला टीजर रिलीज किया गया था. इसमें सुपरस्टार का जबरदस्त एक्शन अवतार देखने को मिला था. रजनीकांत पिछले कुछ समय से 'जेलर 2' की शूटिंग में बिजी हैं. इस बीच अब उन्होंने खुद फिल्म की रिलीज डेट भी बता दी है.
'जेलर 2' कब रिलीज होगी?
- टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रजनीकांत केरल के पलक्कड़ के पास 'जेलर 2' की शूटिंग के लिए पहुंचे थे.
- यहां फैंस ने उनका शानदार वेलकम किया. रजनीकांत अपनी कार की सनरूफ से फैंस से हाथ हिलाकर मिले.
- रिपोर्ट्स के मुताबिक 'जेलर 2' का क्लाइमेक्स सीन केरल के नए शेड्यूल के दौरान शूट किया गया है.
- केरल में शूटिंग खत्म करने के बाद रजनीकांत चेन्नई लौटे. एयरपोर्ट पर सुपरस्टार ने मीडिया से बात की.
- इस दौरान रजनीकांत ने बताया कि ये फिल्म 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
- सन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही फिल्म 'जेलर 2' को पहले पार्ट की तरह नेल्सन ही डायरेक्ट कर रहे हैं.
- इस फिल्म में एसजे सूर्या और नंदमूरी बालाकृष्ण जैसे स्टार्स नजर आ सकते हैं.
'जेलर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'जेलर' के बारे में बात करें तो 2023 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया था. फिल्म में रजनीकांत लीड रोल में थे, राम्या कृष्णन, विनायकन, सुनील, वसंत रवि, योगी बाबू और मिरना भी फिल्म का हिस्सा थे. वहीं तमन्ना भाटिया को आइटम सॉन्ग 'कावाला' में देखा गया था जो कि सुपरहिट हुआ था.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL