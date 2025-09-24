हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाJailer 2 की रिलीज डेट कंफर्म, जानें कब रिलीज होगी रजनीकांत की एक्शन-थ्रिलर फिल्म

Jailer 2 Release Date: रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जेलर 2' की रिलीज डेट से पर्दा उठ गया है. खुद सुपरस्टार रजनीकांत ने बता दिया है कि उनकी ये फिल्म कब सिनेमाघरों में आ रही है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 24 Sep 2025 04:21 PM (IST)
साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' ने दर्शकों को खूब इंप्रेस किया. अब फैंस उनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच रजनीकांत की अगली फिल्म 'जेलर 2' की रिलीज डेट से पर्दा उठ गया है. सुपरस्टार ने खुद कंफर्म कर दिया है कि उनकी ये एक्शन-थ्रिलर फिल्म अगले साल बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है.

'जेलर 2' साल 2023 की फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है. इसी साल 17 जनवरी को 'जेलर 2' की अनाउंसमेंट के साथ फिल्म का पहला टीजर रिलीज किया गया था. इसमें सुपरस्टार का जबरदस्त एक्शन अवतार देखने को मिला था. रजनीकांत पिछले कुछ समय से 'जेलर 2' की शूटिंग में बिजी हैं. इस बीच अब उन्होंने खुद फिल्म की रिलीज डेट भी बता दी है.

'जेलर 2' कब रिलीज होगी?

  • टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रजनीकांत केरल के पलक्कड़ के पास 'जेलर 2' की शूटिंग के लिए पहुंचे थे.
  • यहां फैंस ने उनका शानदार वेलकम किया. रजनीकांत अपनी कार की सनरूफ से फैंस से हाथ हिलाकर मिले.
  • रिपोर्ट्स के मुताबिक 'जेलर 2' का क्लाइमेक्स सीन केरल के नए शेड्यूल के दौरान शूट किया गया है.
  • केरल में शूटिंग खत्म करने के बाद रजनीकांत चेन्नई लौटे. एयरपोर्ट पर सुपरस्टार ने मीडिया से बात की.
  • इस दौरान रजनीकांत ने बताया कि ये फिल्म 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
  • सन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही फिल्म 'जेलर 2' को पहले पार्ट की तरह नेल्सन ही डायरेक्ट कर रहे हैं.
  • इस फिल्म में एसजे सूर्या और नंदमूरी बालाकृष्ण जैसे स्टार्स नजर आ सकते हैं.

'जेलर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'जेलर' के बारे में बात करें तो 2023 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया था. फिल्म में रजनीकांत लीड रोल में थे, राम्या कृष्णन, विनायकन, सुनील, वसंत रवि, योगी बाबू और मिरना भी फिल्म का हिस्सा थे. वहीं तमन्ना भाटिया को आइटम सॉन्ग 'कावाला' में देखा गया था जो कि सुपरहिट हुआ था.

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 24 Sep 2025 04:11 PM (IST)
Rajinikanth Jailer 2 Jailer 2 Release Date
