'जेलर 2' के क्लाइमैक्स में मोहनलाल का एक्शन अवतार, खुद शूट किया कार वाला सीन

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' में मोहनलाल को कम स्क्रीन टाइम मिलने के बाद फैंस के बीच चर्चा शुरू हो गई थी. कुछ लोगों का कहना था कि फिल्म के फाइनल कट से उनके कई सीन हटा दिए गए. लोगों को ये भी लग रहा था कार स्टंट में बॉडी डबल इस्तेमाल किया गया है. अब एक्शन डायरेक्टर चेतन ने बताया है कि फिल्म के क्लाइमैक्स में कार वाला खतरनाक सीन मोहनलाल ने खुद किया था.

एक्शन डायरेक्टर चेतन की एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक फैन ने पूछा कि क्या फिल्म में मोहनलाल के इंट्रोडक्शन सीन को छोटा किया गया था? साथ ही, उसने क्लाइमैक्स में कार वाले सीन को लेकर भी सवाल किया, क्योंकि ऐसी चर्चा थी कि ये सीन मोहनलाल की जगह किसी बॉडी डबल ने किया है.

मोहनलाल ने खुद शूट किया कार वाला सीन

चेतन ने कार वाले सीन पर साफ कहा, 'वो मोहनलाल ही हैं.' इस तरह एक्शन डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया कि ये सीन मोहनलाल ने खुद किया था. मोहनलाल ने 'जेलर 2' में मैथ्यू का किरदार निभाया है, जो एक स्टाइलिश तस्कर और रजनीकांत के किरदार मुथुवेल पांडियन का दोस्त है.

मोहनलाल के स्क्रीन टाइम को लेकर चर्चा

बता दें, कुछ दिन पहले 'जेलर 2' में मोहनलाल के स्टाइलिस्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइनर जिशाद शम्सुद्दीन ने फिल्म के मेकर्स की आलोचना की थी. उनका कहना था कि मोहनलाल के तीन अलग-अलग लुक तैयार किए गए थे, लेकिन उन्हें फिल्म के फाइनल कट में जगह नहीं मिली.

जिशाद ने मोहनलाल जैसे बड़े स्टार का स्क्रीन टाइम कम करने के फैसले पर भी सवाल उठाए. उन्होंने ये भी कहा कि अगर फिल्म का तीसरा पार्ट बनता है, तो वो उसका हिस्सा नहीं होंगे. जिशाद ने कहा, 'फिल्मों में अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि मोहनलाल सर जैसे सुपरस्टार के सीन काटना बिल्कुल जरूरी नहीं था.'

जेलर 2 का कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, 'जेलर 2' ने रिलीज के 5वें दिन भारत में 42.35 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 242.25 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 283.75 करोड़ रुपये हो गया है.

वहीं, विदेशों में फिल्म ने पांचवें दिन 10 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 194 करोड़ रुपये पहुंच गया. अब भारत और विदेशों की कमाई मिलाकर 'जेलर 2' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 477.75 करोड़ रुपये हो गया है.