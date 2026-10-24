तमिल सिनेमा के सबसे बड़े स्टार माने जाने वाले रजनीकांत इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर अपनी फिल्म 'जेलर 2' के जरिए छाए हुए हैं. हाल ही में रिलीज हुई इस मूवी ने टिकट खिड़की पर कई रिकॉर्ड तोड़े और कई नए रिकॉर्ड कायम किए. वहीं अब ये जल्द ही रजनीकांत के करियर की सबसे कमाऊ फिल्म भी बन जाएगी. आइए जानते हैं कि अभी रजनीकांत की सबसे कमाऊ फिल्म कौन सी है और उसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जेलर 2 को और कितने करोड़ रुपये की कमाई करनी होगी?

ये है रजनीकांत की सबसे कमाऊ फिल्म

फिलहाल रजनीकांत के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है 2.0. करीब 8 साल पहले 29 नवंबर 2018 को रिलीज हुई इस मूवी में रजनीकांत लीड रोल में थे. जबकि बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने इसमें विलेन का किरदार अदा किया था.

इस मूवी का हिस्सा एमी जैक्सन, सुधांशु पांडे, आदिल हुसैन, कैजाद कोतवाल और माया सुंदर कृष्णन जैसे कलाकार भी थे. 2.0 ने दुनियाभर में 691 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. ये फिल्म अब तक रजनीकांत के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है.

जेलर 2 को 2.0 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कमाने होंगे इतने करोड़

रजनीकांत की हालिया रिलीज फिल्म जेलर 2 इस रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब पहुंच चुकी है. महज 9 दिनों में ही इसने दुनियाभर में धांसू कमाई कर ली है. 15 अक्टूबर को रिलीज हुई जेलर 2 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 628.05 रुपये हो चुका है. इसे 2.0 का रिकॉर्ड तोड़कर रजनीकांत की सबसे कमाऊ फिल्म बनने के लिए 63 करोड़ रुपये और कमाने होंगे.

जेलर 2 ने ये रिकॉर्ड भा बनाए

जेलर 2 कमाई के मामले में 'जेलर' (2023) से भी आगे निकल चुकी है. जेलर का टोटल कलेक्शन 606 करोड़ रुपये था. जेलर 2 अब साल 2026 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म भी बन चुकी है. वहीं तमिल सिनेमा की भी साल 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है. जेलर 2 ने 'दृश्यम 3' और 'हनुमान अंश' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. नेल्सन दिलीप कुमार के डायरेक्शन में बनी जेलर 2 में विद्या बालन, मिर्ना मेनन, योगी बाबू, एस. जे. सूर्या, जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं. वहीं मोहनलाल, शिव राजकुमार, जैकी श्रॉफ और ऋतिक रोशन ने इसमें कैमियो किया है.