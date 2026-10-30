'जेलर 2' ने तोड़ा 'धुरंधर' का रिकॉर्ड, बनी चौथी नॉन-कन्नड़ हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' एक के बाद एक रिकॉर्ड्स बना रही है. इसे दर्शकों की ओर से अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धाक जमा रखी है और इसके किसी का भी सिक्का नहीं चल पा रहा है. जहां इसने तमिल और साउथ इंडियन फिल्मों के रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया था वहीं अब इसने बॉक्स ऑफिस पर कर्नाटक में भी बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है.

'जेलर 2' ने नॉन-कन्नड़ फिल्मों की लिस्ट में एंट्री मार ली है और बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है. इस लिस्ट में इसने 5वें नंबर पर जगह बनाई है. इसने 'बाहुबली' और 'धुरंधर' जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

'जेलर 2' का 15 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने इंडिया में धमाल ही मचा दिया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 59.70 करोड़ के साथ खाता खोला था, जिसके बाद इसकी कमाई ने थमने का नाम नहीं लिया.

- फिल्म ने पहले हफ्ते 334.35 करोड़ का बिजनेस किया था.

- जबकि इसने दूसरे हफ्ते 95.20 करोड़ का कलेक्शन किया.

- इसका 15 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 429.55 करोड़ हो चुका है.

यह भी पढ़ें: दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट की खास तैयारी, रात 12 बजे तक चलेगी मेट्रो

इसके साथ ही फिल्म ने वर्ल्डवाइड भी अच्छा खासा बिजनेस कर लिया है. सैकनिल्क के अनुसार, इसने 15 दिनों में वर्ल्डवाइड 766.65 करोड़ कमा लिए हैं तो ओवरसीज में इसका ग्रॉस कलेक्शन 264 करोड़ पहुंच गया है.

'जेलर 2' की कर्नाटक में कमाई

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने कर्नाटक में 80 करोड़ के भी ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है और माना जा रहा है कि फिल्म की कमाई की रफ्तार अगर इसी तरह से रही तो ये जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाएगी. कर्नाटक टॉकिस के अनुसार, 'जेलर 2' ने कर्नाटक में 85.2 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. ये आंकड़े महज 14 दिनों के हैं. इस कमाई के लिहाज से फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को धूल चटा दी है.

'जेलर 2' बनी चौथी नॉन-कन्नड़ हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म

इसी के साथ ही 'जेलर 2' ने कर्नाटक में बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. ये चौथी नॉन-कन्नड़ हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म भी बन चुकी है. इसने 'बाहुबली 1', 'धुरंधर' और 'आरआरआर' जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया है. रजनीकांत की फिल्म के नाम अब एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. देखिए नॉन-कन्नड़ हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म फिल्मों की लिस्ट...

1. धुरंधर 2- 134 करोड़

2. बाहुबली 2- 130 करोड़

3. पुष्पा 2- 95.3 करोड़

4. जेलर 2- 85.2 करोड़

5. बाहुबली 1- 85 करोड़

6. धुरंधर- 82 करोड़

7. आरआरआर- 81 करोड़

इतना ही नहीं, 'जेलर 2' ने रजनीकांत की हाईएस्ट ग्रॉसर 2.0 का भी रिकॉर्ड दिया है, जिसके बाद ये तमिल के साथ ही रजनीकांत की भी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है. आपको बता दें कि ये 2023 में आई फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है, जिसे दर्शकों की ओर से काफी पसंद किया गया था.