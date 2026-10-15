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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'जेलर 2' ने पहले दिन तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की तमिल की हाईएस्ट ओपनर

'जेलर 2' ने पहले दिन तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की तमिल की हाईएस्ट ओपनर

Jailer 2 Box office Collection: रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कमाल का बिजनेस किया और 'जन नायकन' का ओपनिंग डे रिकॉर्ड तोड़ दिया है. फिल्म ने 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 15 Oct 2026 10:02 PM (IST)
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रजनीकांत इन दिनों फिल्म 'जेलर 2' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जिसे दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है. फिल्म क्रिटिक्स ने भी इसकी तारीफ की और इसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का भरपूर फायदा भी मिला है. इसकी वजह से तमिल की नंबर 1 ओपनर फिल्म बन चुकी है. 

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने पहले दिन 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इसी के साथ ही तमिलनाडु के सीएम और थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' को पीछे छोड़ दिया है और तमिल का 2026 का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. चलिए बताते हैं फिल्म की पहले दिन की कमाई और रिकॉर्ड के बारे में.

'जेलर 2' का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का पूरा फायदा मिल रहा है. यही वजह है कि फिल्म केवल तमिल में ही नहीं बल्कि हिंदी में भी अच्छा खासा कलेक्शन कर चुकी है.
- सैकनिल्क के अनुसार, 'जेलर 2' ने पहले दिन रात 10 बजे तक 52.37 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.
- इसमें तमिल में 39.06 करोड़, तेलुगु में 9.55 करोड़ तो हिंदी में 3.38 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.
- वहीं, फिल्म ने कन्नड़ में भी 0.38 करोड़ कमा लिए हैं.

जेलर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे-1 52.37 करोड़ (रात 10 बजे तक) 51.7%
टोटल कलेक्शन 52.37 करोड़  

'जेलर 2' ने ओपनिंग डे पर तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई के साथ शुरुआत की है. ओपनिंग डे पर ही इसने 'जन नायकन' के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सैकनिल्क के अनुसार,  थलापति विजय की फिल्म का ओपनिंग डे नेट कलेक्शन 42.70 करोड़ रहा था. जबकि रजनीकांत की फिल्म ने ओपनिंग डे पर इससे ज्यादा बिजनेस किया है.

यह भी पढ़ें: 'दृश्यम 3' 500 करोड़ के पार फिर भी 'हनुमान अंश' से रह गई पीछे, जानें 14वें दिन का कलेक्शन

तमिल की 2026 की टॉप 5 ओपनिंग करने वाली फिल्में (नेट)

1. जेलर 2- 41.73 करोड़
2. जन नायकन- 52.37 करोड़
3. करुप्पु- 15.5 करोड़
4. विश्वनाथ एंड सन्स- 15.35 करोड़
5. पराशक्ति- 12.35 करोड़

आपको बता दें कि तमिल फिल्म 'लव इंश्योरेंस कंपनी' टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हो गई है. कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 6.85 करोड़ का बिजनेस किया था, जो कि अब छठे नंबर पर आ गई है.

'जेलर 2' की एडवांस बुकिंग

इतना ही नहीं, रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने एडवांस बुकिंग में भी कमाल का बिजनेस किया था. फिल्म ने डे 1 के लिए बंपर टिकटों की बुकिंग की थी. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन गुरुवार के लिए (15 अक्टूबर) सुबह 6 बजे तक 19.60 लाख टिकटों की सेल कर लिया था. प्री सेल से ब्लॉक सीटों के साथ 41.48 करोड़ और बिना ब्लॉक सीटों के इसकी कमाई 37.60 करोड़ रही थी. 

'जेलर 2' के बारे में

बहरहाल, अगर रजनीकांत की 'जेलर 2' के बारे में बात की जाए तो ये 2023 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है, जिसमें रजनीकांत ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं, इस बार फिल्म में विद्या बालन ने विलेन की भूमिका निभाई है. वहीं, जैकी श्रॉफ और ऋतिक रोशन के साथ ही विजय सेतुपति जैसे कलाकारों ने कैमियो भी किया है. फिल्म कहानी के साथ ही दमदार स्टार कास्ट की वजह से भी काफी चर्चा में बनी हुई है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 15 Oct 2026 08:55 PM (IST)
Tags :
Rajinikanth BOX OFFICE COLLECTION
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