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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'रामायण' ने बिगाड़ा 'जेलर 2' का खेल, जानें थर्सडे को रजनीकांत की फिल्म ने कितना कमाया?

'रामायण' ने बिगाड़ा 'जेलर 2' का खेल, जानें थर्सडे को रजनीकांत की फिल्म ने कितना कमाया?

Jailer 2 Box office Collection: नितेश तिवारी की 'रामायण' के रिलीज होते रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हो गया है. चलिए बताते हैं इसने 22वें दिन कितनी कमाई की है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 05 Nov 2026 08:22 PM (IST)
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रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' की रिलीज को 22 दिनों का वक्त हो गया है. इसी बीच फिल्म 'रामायण' को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया, जिसके बाद इसने बॉक्स ऑफिस पर भूचाल ही ला दिया है. इसकी रिलीज के साथ ही 'जेलर 2' की कमाई पर ब्रेक लग गया है. 'रामायण' का जबरदस्त क्रेज देखने के लिए मिल रहा है. फिल्म पहले दिन बंपर ओपनिंग करने वाली है. ऐसे में चलिए बताते हैं 'जेलर 2' का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल है.

दरअसस, 'रामायण' की रिलीज के बाद 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर धराशायी होती नजर आ रही है. जहां ये हर दिन 3-4 करोड़ का बिजनेस कर रही थी वहीं, रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' की रिलीज के बाद 1-1.5 करोड़ के बीच आकर सिमट गई है.

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'जेलर 2' का 22वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर थर्सडे यानी कि 22वें दिन खास परफॉर्म नहीं कर पाई है. जबकि इसका भी वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग था. 'रामायण' के क्रेज के आगे ये भी पस्ती होती नजर आ रही है. 
- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते 334.35 करोड़ तो दूसरे हफ्ते 95.55 करोड़ का कलेक्शन किया.
- जबकि फिल्म ने अपने तीसरे हफ्ते भी अच्छा खासा बिजनेस किया. इसने हर दिन 7 दिनों में 37.18 करोड़ का कलेक्शन किया.
- 22वें दिन फिल्म ने रात 8.30 बजे तक 1.03 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसके बाद इसकी कुल कमाई 467.08 करोड़ हो चुकी है.

यह भी पढ़ें: 'रामायण' का सॉन्ग 'जोड़ी-जोड़ी' 6 बार हुआ था रिजेक्ट, कुमार विश्वास बोले- 'हर बार रोए...'

रजनीकांत के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म है 'जेलर 2'

गौरतलब है कि 'जेलर 2' रजनीकांत के करियर की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है. इसे दर्शकों की ओर से अच्छा खासा रिस्पांस मिला थ, जिसकी वजह से ये केवल रजनीकांत ही नहीं बल्कि तमिल की भी 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म रही. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया. 

आपको बता दें कि 'जेलर 2' 2023 में आई फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है. इसमें रजनीकांत के साथ ही विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती, मोहनलाल, जैकी श्रॉफ और ऋतिक रोशन जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसकी ओटीटी रिलीज की भी चर्चा जोरों पर है. रिपोर्ट्स की मानें तो इसे नवंबर में रिलीज किया जा सकता है. हालांकि, इसे लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 05 Nov 2026 08:22 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
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