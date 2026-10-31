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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'जेलर 2' ने की बंपर कमाई, बनी तमिलनाडु में 200 करोड़ कमाने वाली रजनीकांत की पहली फिल्म

'जेलर 2' ने की बंपर कमाई, बनी तमिलनाडु में 200 करोड़ कमाने वाली रजनीकांत की पहली फिल्म

Jailer 2 Box office Collection: रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं. फिल्म 750 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन वर्ल्डवाइड कर चुकी है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 31 Oct 2026 08:35 PM (IST)
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रजनीकांत स्टारर फिल्म 'जेलर 2' इन दिनों बॉक्स ऑफिस से लेकर सोशल मीडिया तक पर छाई हुई है. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. साउथ का बॉलीवुड स्टार्स के साथ कॉलाबोरेशन ने इसमें जान डाल दी है. 'जेलर 2' को स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिला है, जिसके बाद ये रजनीकांत और तमिल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन चुकी है. 

इसी बीच अब 'जेलर 2' के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. 750 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर चुकी 'जेलर 2' ने रजनीकांत की तमिलनाडु में 200 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म भी बन चुकी है. चलिए बताते हैं इसका कलेक्शन.

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'जेलर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

नेलशन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी फिल्म 'जेलर 2' ब्लॉकबस्टर बन चुकी है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.0 और 'जेलर' जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. रजनीकांत ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं लेकिन तमिलनाडु में उनकी कोई फिल्म नहीं थी, जिसने 200 करोड़ का कलेक्शन किया हो. सैकनिल्क के अनुसार, उनकी फिल्म 'जेलर' ने तमिलनाडु में करीब 189.50 करोड़ का बिजनेस किया था. 

अब 'जेलर 2' ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए तमिलनाडु में 200 करोड़ की कमाई का आंकड़ा भी पार कर लिया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 16 दिनों में तमिलनाडु में 198.75 करोड़ का बिजनेस किया था और अब शनिवार की कमाई के बाद इसने इस आंकड़े को पार कर लिया है.

यह भी पढ़ें: 'रामायणम्' ने रिलीज से पहले ही तोड़े रिकॉर्ड, बनी रणबीर कपूर की 6वीं बिगेस्ट ओपनर

'जेलर 2' तोड़ पाएगी 'द गोट' और 'लियो' का रिकॉर्ड?

'जेलर 2' तमिलनाडु में 200 करोड़ कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में एंट्री कर ली है. इसी के साथ ही अब इसका नया टारगेट 'द गोट' और 'लियो' के साथ ही 'पोन्नियन सेल्वन' को माना जा रहा है. ऐसे में देखना होगा कि 'रामायणम्' की रिलीज से पहले रजनीकांत की फिल्म इन रिकॉर्ड्स को तोड़ पाती है या नहीं. सैकनिल्क के अनुसार, यहां देखिए तमिलनाडु में 200 करोड़ कमाने वाली टॉप 5 फिल्में...

1.  द गोट- 218 करोड़
2. लियो- 215 करोड़
3. पोन्नियन सेल्वन पार्ट 1- 212.92 करोड़
4. जेलर 2 (17 दिन)- 200 करोड़ से ज्यादा
5. जेलर- 189.35 करोड़

1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है 'जेलर 2'

सैकनिल्क की रिपोर्ट्स के अनुसार, रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' को लेकर बड़ा प्रिडिक्शन किया जा रहा है. माना जा रहा है कि ये फिल्म आने वाले दिनों में दुनियाभर में बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है. कहा जा रहा है कि फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री मार सकती है. अगर ऐसा होता है तो ये 1000 करोड़ कमाने वाली तमिल की पहली फिल्म होगी.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 31 Oct 2026 08:35 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
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