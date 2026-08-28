तेलुगु में 'इरुमुडी' का आधा भी नहीं कमा पा रही 'टॉक्सिक', जानें कलेक्शन

Irumudi Vs Toxic Box office Collection: रवि तेजा की फिल्म 'इरुमुडी' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन कर रही है. इसके आगे अच्छे-अच्छों का धुआं निकल जा रहा है. यश की फिल्म 'टॉक्सिक' इसी बीच रिलीज हुई तो रवि तेजा की फिल्म के आगे यश की मूवी खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही है. ये 'इरुमुडी' की आधी भी कमाई नहीं कर पा रही है. ऐसे में चलिए बताते हैं कलेक्शन.

'इरुमुडी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रवि तेजा की फिल्म 'इरुमुडी' को तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने सातवें दिन 6.90 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसमें तमिल में 1 लाख और तेलुगु में 6.89 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसके बाद फिल्म का इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 92.15 करोड़ रहा.

वहीं, 'इरुमुडी' ने आठवें दिन भी अच्छा प्रदर्शन किया. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने रात 8.30 बजे तक 6.82 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसके बाद इसका टोटल कलेक्शन 98.97 करोड़ हो चुका है.

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'टॉक्सिक' का तेलुगु बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इसके साथ ही अगर यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के बॉक्स ऑफिस के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने तीसरे दिन रात 8.30 बजे तक 19.29 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं, फिल्म ने तेलुगु में 1.55 करोड़ का कलेक्शन किया. जबकि मूवी ने हिंदी में सबसे ज्यादा 14.17 करोड़ कलेक्शन किया है. फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 158.04 करोड़ हो चुका है.

इन आंकड़ों को देखते हुए साफ पता चलता है कि 'टॉक्सिक' तेलुगु में खास कमाई नहीं कर पा रही है. 'इरुमुडी' के आगे यश की फिल्म पानी पीती नजर आ रही है. इसने अभी तक हिंदी में करीब 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जो कि सभी भाषाओं में सबसे ज्यादा है.

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'इरुमुडी' के बारे में

बहरहाल, तेलुगु फिल्म 'इरुमुडी' के बारे में बात की जाए तो ये रवि तेजा के करियर की हिट फिल्मों में से एक बन गई है. इसमें बाप बेटी की कहानी के साथ अयप्पा का कनेक्शन देखने के लिए मिलता है. रवि तेजा फिल्म में शराबी का रोल प्ले करते हैं और उनकी बेटी इस छुड़ाने के लिए अयप्पा की पूजा करने के लिए रवि तेजा को कहती है. कहानी में एक्शन और इमोशन के साथ ही रोमांस भी देखने के लिए मिलता है. इसमें प्रिया भवानी शंकर ने लीड रोल प्ले किया है.