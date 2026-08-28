तेलुगु में 'इरुमुडी' का आधा भी नहीं कमा पा रही 'टॉक्सिक', जानें कलेक्शन

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमातेलुगु में फुस्स हुई 'टॉक्सिक', 'इरुमुडी' का आधा भी नहीं कमा पा रही, जानें कलेक्शन

तेलुगु में फुस्स हुई 'टॉक्सिक', 'इरुमुडी' का आधा भी नहीं कमा पा रही, जानें कलेक्शन

Irumudi Box office Collection: रवि तेजा की फिल्म 'इरुमुडी' के आगे तेलुगु में 'टॉक्सिक' का दम निकलता दिख रहा है. फिल्म इसके आगे आधी भी कमाई नहीं कर पाई रही है. ऐसे में चलिए बताते हैं कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 28 Aug 2026 08:39 PM (IST)
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Irumudi Vs Toxic Box office Collection: रवि तेजा की फिल्म 'इरुमुडी' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन कर रही है. इसके आगे अच्छे-अच्छों का धुआं निकल जा रहा है. यश की फिल्म 'टॉक्सिक' इसी बीच रिलीज हुई तो रवि तेजा की फिल्म के आगे यश की मूवी खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही है. ये 'इरुमुडी' की आधी भी कमाई नहीं कर पा रही है. ऐसे में चलिए बताते हैं कलेक्शन.

'इरुमुडी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रवि तेजा की फिल्म 'इरुमुडी' को तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने सातवें दिन 6.90 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसमें तमिल में 1 लाख और तेलुगु में 6.89 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसके बाद फिल्म का इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 92.15 करोड़ रहा.

वहीं, 'इरुमुडी' ने आठवें दिन भी अच्छा प्रदर्शन किया. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने रात 8.30 बजे तक 6.82 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसके बाद इसका टोटल कलेक्शन 98.97 करोड़ हो चुका है.

यह भी पढ़ें: अमरीश पुरी ने गोविंदा को 9 घंटे सेट पर लेट पहुंचने पर मारा था थप्पड़? खुला राज

'टॉक्सिक' का तेलुगु बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इसके साथ ही अगर यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के बॉक्स ऑफिस के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने तीसरे दिन रात 8.30 बजे तक 19.29 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं, फिल्म ने तेलुगु में 1.55 करोड़ का कलेक्शन किया. जबकि मूवी ने हिंदी में सबसे ज्यादा 14.17 करोड़ कलेक्शन किया है. फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 158.04 करोड़ हो चुका है.

इन आंकड़ों को देखते हुए साफ पता चलता है कि 'टॉक्सिक' तेलुगु में खास कमाई नहीं कर पा रही है. 'इरुमुडी' के आगे यश की फिल्म पानी पीती नजर आ रही है. इसने अभी तक हिंदी में करीब 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जो कि सभी भाषाओं में सबसे ज्यादा है.

यह भी पढ़ें: 'टॉक्सिक' ने बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड, बनी हिंदी की 9वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

'इरुमुडी' के बारे में

बहरहाल, तेलुगु फिल्म 'इरुमुडी' के बारे में बात की जाए तो ये रवि तेजा के करियर की हिट फिल्मों में से एक बन गई है. इसमें बाप बेटी की कहानी के साथ अयप्पा का कनेक्शन देखने के लिए मिलता है. रवि तेजा फिल्म में शराबी का रोल प्ले करते हैं और उनकी बेटी इस छुड़ाने के लिए अयप्पा की पूजा करने के लिए रवि तेजा को कहती है. कहानी में एक्शन और इमोशन के साथ ही रोमांस भी देखने के लिए मिलता है. इसमें प्रिया भवानी शंकर ने लीड रोल प्ले किया है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 28 Aug 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
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