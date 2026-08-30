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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'इरुमुडी' की 150 करोड़ क्लब में एंट्री, बॉक्स ऑफिस पर नौवें दिन पैसों की बारिश

'इरुमुडी' की 150 करोड़ क्लब में एंट्री, बॉक्स ऑफिस पर नौवें दिन पैसों की बारिश

'इरुमुडी' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है. फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन पर.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 30 Aug 2026 10:12 AM (IST)
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साउथ फिल्म 'इरुमुडी' ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है. फिल्म को देखने के लिए थिएटर में भीड़ उमड़ रही है. रवि तेजा ने बॉक्स ऑफिस पर जादू चला दिया है. फिल्म ने 150 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर.

'इरुमुडी' ने नौवें दिन बॉक्स ऑफिस पर किया धमाल

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने शनिवार को 12.30 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 2733 शोज मिले. फिल्म को 70 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने तेलुगू भाषा में 12.29 करोड़ कमाए. वहीं तमिल भाषा में फिल्म ने 1 लाख ही कमाए. फिल्म ने टोटल 114.55 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. वहीं फिल्म ने ग्रॉस 133 करोड़ का बिजनेस किया. 

फिल्म ने वर्ल्डवाइड 150 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. फिल्म ने 152.50 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने नौवें दिन 1 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं 19.50 करोड़ की कमाई की.

ये भी पढ़ें- 'टॉक्सिक' ने बॉक्स ऑफिस पर चौथे दिन बनाया ये रिकॉर्ड, 'धुरंधर' को भी पछाड़ा

'इरुमुडी' का डे वाइज कलेक्शन
फिल्म ने पहले दिन 15.30 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 2,673 शोज मिले और 76.9 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. दूसरे दिन फिल्म ने 16.20 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 2943 शोज मिले और 75.8 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने तीसरे दिन 19 करोड़ कमाए और फिल्म को 3,078 शोज कमाए चौथे दिन फिल्म ने 12.35 करोड़ कमाए. 2,733 शोज मिले और 66.5 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. 

पांचवें दिन फिल्म ने 12.20 करोड़ कमाए. फिल्म को पांचवें जिन 3,292 शोज मिले. छठे दिन फिल्म ने 10.20 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 2,313 शोज मिले. सातवें दिन फिल्म ने 6.90 करोड़ कमाए. फिल्म को 2,400 शोज मिले. पहले हफ्ते में फिल्म ने 92.15 करोड़ कमाए. आठवें दिन फिल्म ने 10.10 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 2516 शोज मिले. 

फिल्म को शिव निर्वाणा ने डायरेक्ट किया है.  फिल्म में रवि तेजा लीड रोल में हैं. रवि तेजा के अलावा फिल्म में प्रिया भवानी शंकर, बेबी नक्षत्रा, साई कुमार, अजय घोष, स्वाशिका विजय, रमेश इंदिरा जैसे स्टार्स हैं. फिल्म के सिनमैटोग्राफर विष्णु शर्मा हैं. वहीं एडिटर प्रवीण पूडी हैं. नवीन यरनेनी और वाई रवि शंकर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है.

ये भी पढ़ें- 'टॉक्सिक' को मिले निगेटिव रिव्यू, सपोर्ट में आए ऋषभ शेट्टी, यश की तारीफ में कहा ये

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 30 Aug 2026 10:12 AM (IST)
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