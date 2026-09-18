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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'इरुमुडी' ने 28वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर दिखाया दम, चार हफ्तों में कर डाली छप्पर फाड़ कमाई

'इरुमुडी' ने 28वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर दिखाया दम, चार हफ्तों में कर डाली छप्पर फाड़ कमाई

रवि तेजा की 'इरुमुडी' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए चार हफ्ते पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिल्म की कमाई अब भी जारी है. ओटीटी पर रिलीज होने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ बनाए हुए है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 18 Sep 2026 10:48 AM (IST)
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तेलुगु सिनेमा के पॉपुलर स्टार रवि तेजा की फिल्म 'इरुमुडी' 21 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. इसे रिलीज हुए चार हफ्ते पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी इसकी कमाई जारी है. खास बात ये है कि ओटीटी पर रिलीज होने के बावजूद फिल्म को सिनेमाघरों में दर्शक मिल रहे हैं.

28वें दिन कितना हुआ कलेक्शन?
सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'इरुमुडी' ने 28वें दिन भारत में करीब 95 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया. 27वें दिन भी फिल्म ने इतनी ही कमाई की थी. 28वें दिन देशभर में फिल्म के 1,327 शोज थे. चार हफ्तों में 'इरुमुडी' का भारत में नेट कलेक्शन 186.10 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि फिल्म ने भारत में 216.20 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. 

इरुमुडी' ने 28वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर दिखाया दम, चार हफ्तों में कर डाली छप्पर फाड़ कमाई

'इरुमुडी' ने चार हफ्ते में कमाए इतने करोड़ रुपये 
फिल्म ने पहले हफ्ते में 92.15 करोड़ रुपये, दूसरे हफ्ते में 57.60 करोड़ रुपये, तीसरे हफ्ते में 24.70 करोड़ रुपये और चौथे हफ्ते में 11.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इस तरह चार हफ्तों में फिल्म की कुल कमाई 186.10 करोड़ रुपये हो गई है. 28वें दिन तेलुगु 2D वर्जन की कुल ऑक्यूपेंसी 15.68 फीसदी रही. सुबह के शोज में 11.64 फीसदी, दोपहर में 11.82 फीसदी, शाम में 17.27 फीसदी और रात के शोज में 12.55 फीसदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई.

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वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी 238 करोड़ के पार
'इरुमुडी' ने ओवरसीज मार्केट में 22.45 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. भारत और विदेशों की कमाई मिलाकर 'इरुमुडी' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 238.65 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म की कमाई में भले ही अब पहले जैसी तेजी नहीं है, लेकिन चार हफ्ते बाद भी इसका कलेक्शन जारी है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की पकड़ अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. 

इरुमुडी' ने 28वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर दिखाया दम, चार हफ्तों में कर डाली छप्पर फाड़ कमाई

नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई 'इरुमुडी'
'इरुमुडी' का निर्देशन शिवा निर्वाण ने किया है और फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखी है. इस एक्शन ड्रामा फिल्म में प्रिया भवानी शंकर, साई कुमार और शिशु नक्षत्र भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं. फिल्म को नवीन येरनेनी और वाई. रविशंकर ने प्रोड्यूस किया है. 'इरुमुडी' 18 सितंबर 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. दर्शक इस फिल्म को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में देख सकते हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 18 Sep 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Ravi Teja Irumudi
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