‘इम्मॉर्टल’ की ओटीटी रिलीज डेट आई सामने, जानें कब और कहां देख सकेंगे

कयादू लोहार स्टारर तमिल फिल्म ‘इम्मॉर्टल’ 4 सितंबर को सिनेमाघरों में आई थी, अब ये ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में कयादू के अपोजिट जीवी प्रकाश कुमार मुख्य भूमिका में हैं. इस फिल्म की कहानी एक ऐसे रहस्यात्मक अपार्टमेंट की कहानी है, जिसको कम पैसों में किराए पर दे दिया जाता है. अब ये ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. यहां जान सकते हैं कि ये कब और किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी.

कब और कहां रिलीज होगी ‘इम्मॉर्टल’?

‘इम्मॉर्टल’ 30 अक्टूबर 2026 से सोनी लिव पर स्ट्रीम होगी. फिल्म की डिजिटल रिलीज उन ऑडियंस के लिए बेहद खास है, जिन्हें हॉरर और रोमांस से जुड़ी कहानियां पसंद हैं. 2 घंटे 11 मिनट की इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला है. कल्पना पर आधारित ये फिल्म तमिल और तेलुगु में उपलब्ध है.

फिल्म को ओटीटी पर देखने से पहले इसकी कहानी जानना चाहते हैं, तो फिल्म का ट्रेलर देख सकते हैं.

यहां देखें ट्रेलर:

फिल्म में क्या है ट्विस्ट

फिल्म में जीवी प्रकाश कुमार ने मागी नाम के युवक का किरदार निभाया है. मागी चेन्नई में अपने चाचा की प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है और रहने के लिए एक सस्ती जगह तलाश रहा होता है. इसी दौरान उसकी मुलाकात सिंधु से होती है. सिंधु का किरदार कयादू लोहार ने निभाया है.

सिंधु उसे एक आलीशान अपार्टमेंट में कम किराए पर रहने का ऑफर देती है. कम पैसे पर किराए पर मकान मिलने से वो खुश हो जाता है, लेकिन वो आगे आने वाले खतरे से अनजान है. इस आलीशन घर में कम पैसों में किराए पर रहने का मागी का फैसला उसे किस मोड़ पर ले जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा. फिल्म में इस घर से जुड़े कई राज सामने आएंगे.

एक हजार साल पुराने रहस्य से भी जुड़ी है फिल्म

‘इम्मॉर्टल’ की कहानी सिर्फ आज के समय तक सीमित नहीं है. इसमें करीब एक हजार साल पुराने घटनाक्रम को भी दिखाया गया है. अतीत में एक आदिवासी दंपती के घर रहस्यमयी शक्तियों वाले बच्चे का जन्म होता है. इसके बाद कहानी वर्तमान समय में लौटती है, जहां मागी की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगती हैं. फिल्म में यह रहस्य अहम है कि पुराने समय की घटनाओं और मागी की जिंदगी के बीच क्या संबंध है.

फिल्म में कौन-कौन हैं?

मारियप्पन चिन्ना के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जीवी प्रकाश कुमार और कयादू लोहार के अलावा टीएम कार्तिक, कुमार नटराजन और लोल्लू सभा मारन भी नजर आएंगे. फिल्म का निर्माण अरुणकुमार धनसेकरन ने एके फिल्म फैक्ट्री के बैनर तले किया है. वहीं, इसका संगीत सैम सीएस ने तैयार किया है.