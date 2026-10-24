Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा‘इम्मॉर्टल’ की ओटीटी रिलीज डेट आई सामने, जानें कब और कहां देख सकेंगे

‘इम्मॉर्टल’ की ओटीटी रिलीज डेट आई सामने, जानें कब और कहां देख सकेंगे

जीवी प्रकाश कुमार और कयादू लोहार की हॉरर-रोमांटिक फिल्म ‘इम्मॉर्टल’ जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. जाने कब होगी रिलीज और किस प्लैटफॉर्म पर देख सकेंगे ये मजेदार फिल्म.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 24 Oct 2026 01:07 PM (IST)
Preferred Sources

कयादू लोहार स्टारर तमिल फिल्म ‘इम्मॉर्टल’ 4 सितंबर को सिनेमाघरों में आई थी, अब ये ओटीटी  पर रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में कयादू के अपोजिट जीवी प्रकाश कुमार मुख्य भूमिका में हैं. इस फिल्म की कहानी एक ऐसे रहस्यात्मक अपार्टमेंट की कहानी है, जिसको कम पैसों में किराए पर दे दिया जाता है. अब ये ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. यहां जान सकते हैं कि ये कब और किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी. 

कब और कहां रिलीज होगी ‘इम्मॉर्टल’?
‘इम्मॉर्टल’ 30 अक्टूबर 2026 से सोनी लिव पर स्ट्रीम होगी. फिल्म की डिजिटल रिलीज उन ऑडियंस के लिए बेहद खास है, जिन्हें हॉरर और रोमांस से जुड़ी कहानियां पसंद हैं. 2 घंटे 11 मिनट की इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला है. कल्पना पर आधारित ये फिल्म तमिल और तेलुगु में उपलब्ध है.

फिल्म को ओटीटी पर देखने से पहले इसकी कहानी जानना चाहते हैं, तो फिल्म का ट्रेलर देख सकते हैं.

यहां देखें ट्रेलर:

फिल्म में क्या है ट्विस्ट
फिल्म में जीवी प्रकाश कुमार ने मागी नाम के युवक का किरदार निभाया है. मागी चेन्नई में अपने चाचा की प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है और रहने के लिए एक सस्ती जगह तलाश रहा होता है. इसी दौरान उसकी मुलाकात सिंधु से होती है. सिंधु का किरदार कयादू लोहार ने निभाया है.

सिंधु उसे एक आलीशान अपार्टमेंट में कम किराए पर रहने का ऑफर देती है. कम पैसे पर किराए पर मकान मिलने से वो खुश हो जाता है, लेकिन वो आगे आने वाले खतरे से अनजान है. इस आलीशन घर में कम पैसों में किराए पर रहने का मागी का फैसला उसे किस मोड़ पर ले जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा. फिल्म में इस घर से जुड़े कई राज सामने आएंगे.

एक हजार साल पुराने रहस्य से भी जुड़ी है फिल्म
‘इम्मॉर्टल’ की कहानी सिर्फ आज के समय तक सीमित नहीं है. इसमें करीब एक हजार साल पुराने घटनाक्रम को भी दिखाया गया है. अतीत में एक आदिवासी दंपती के घर रहस्यमयी शक्तियों वाले बच्चे का जन्म होता है. इसके बाद कहानी वर्तमान समय में लौटती है, जहां मागी की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगती हैं. फिल्म में यह रहस्य अहम है कि पुराने समय की घटनाओं और मागी की जिंदगी के बीच क्या संबंध है.

फिल्म में कौन-कौन हैं?
मारियप्पन चिन्ना के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जीवी प्रकाश कुमार और कयादू लोहार के अलावा टीएम कार्तिक, कुमार नटराजन और लोल्लू सभा मारन भी नजर आएंगे. फिल्म का निर्माण अरुणकुमार धनसेकरन ने एके फिल्म फैक्ट्री के बैनर तले किया है. वहीं, इसका संगीत सैम सीएस ने तैयार किया है. 

और पढ़ें

About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
Read More
Published at : 24 Oct 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Kayadu Lohar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Box Office: नई रिलीज 'उड़ता तीर' पर भारी पड़ी 'जेलर 2', लाखों में सिमटी 'प्रहार'-'नई नवेली', जानें-'दृश्यम 3' का फ्राइडे कलेक्शन
फ्राइडे को नई रिलीज 'उड़ता तीर' पर भारी पड़ी 'जेलर 2', लाखों में सिमटी 'प्रहार'-'नई नवेली'
साउथ सिनेमा
अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन के रिसेप्शन में शामिल होंगी सोनिया गांधी और निर्मला सीतारमण, मिला न्योता
अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन के रिसेप्शन में शामिल होंगी सोनिया गांधी और निर्मला सीतारमण, मिला न्योता
साउथ सिनेमा
रजनीकांत की 'जेलर 2' का 9वें दिन कमाल, 'लियो'- 'जेलर' के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
'जेलर 2' का 9वें दिन कमाल, 'लियो'-'जेलर' के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
'फौजी' का धांसू टीजर आउट, प्रभास का लुक उड़ा देगा होश, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म?
'फौजी' का धांसू टीजर आउट, विद्रोही सैनिक के दमदार अवतार में दिखे प्रभास
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
SIR Controversy: UP Election 2027 से पहले Software में Error! Voter List में नाम पर बवाल! | SP | EC
Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सबसे सटीक विश्लेषण! | Trump | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अभिजीत दीपके जैसे लोग...', CJP को लेकर क्या बोले पीयूष गोयल
'अभिजीत दीपके जैसे लोग...', CJP को लेकर क्या बोले पीयूष गोयल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेल में करवट बदलते गुजरी श्रद्धा दुबे की रात, नाश्ते में मिला मीठा दलिया और चाय
जेल में करवट बदलते गुजरी श्रद्धा दुबे की रात, नाश्ते में मिला मीठा दलिया और चाय
क्रिकेट
ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11
ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11
बॉलीवुड
'फौजी' का धांसू टीजर आउट, प्रभास का लुक उड़ा देगा होश, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म?
'फौजी' का धांसू टीजर आउट, विद्रोही सैनिक के दमदार अवतार में दिखे प्रभास
इंडिया
'हिमवीरों ने वीरता से...', PM मोदी ITBP के स्थापना दिवस पर जवानों को दी बधाई
'हिमवीरों ने वीरता से...', PM मोदी ITBP के स्थापना दिवस पर जवानों को दी बधाई
विश्व
आतंकवाद के खिलाफ इजरायल का बड़ा ऑपरेशन, 2 सैनिकों की मौत के बाद एक्शन में नेतन्याहू
आतंकवाद के खिलाफ इजरायल का बड़ा ऑपरेशन, 2 सैनिकों की मौत के बाद एक्शन में नेतन्याहू
एग्रीकल्चर
किसानों के खाते में सीधे आ सकती है खाद सब्सिडी? ICRIER ने दिया सुझाव
किसानों के खाते में सीधे आ सकती है खाद सब्सिडी? ICRIER ने दिया सुझाव
Parenting
Bedwetting In Children: रात में बिस्तर गीला करता है बच्चा? डांटने के बजाय समझें 5 कारण
रात में बिस्तर गीला करता है बच्चा? डांटने के बजाय समझें 5 कारण
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget