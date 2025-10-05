हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1

South Films Opening Day Collection: हिंदी मार्केट में साउथ फिल्मों का क्रेज देखने को मिला है. बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों ने धमाल भी मचाया. ये हैं ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म्स.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 Oct 2025 04:30 PM (IST)
साउथ की फिल्मों का क्रेज हिंदी मार्केट में भी लगातार बढ़ते जा रहा है. इस साल तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री की कई फिल्मों ने अपने जबरदस्त ब्लॉकबस्टर्स से बॉलीवुड को भी टक्कर दिया है. लेकिन आज हम साउथ की उन फिल्मों के बारे में जिन्होंने हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर जबरदस्त कमाई की थी. सभी फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन का डेटा मूवी टॉकीज के रिपोर्ट के मुताबिक है.

साउथ की इन फिल्मों के हिंदी वर्जन ने ओपनिंग डे पर छापे खूब नोट

1. पुष्पा 2 : द रूल
इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर अल्लू अर्जुन की फिल्म का नाम शुमार है. साउथ की ये हिट फिल्म 4 दिसंबर 2024 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. लोगों ने अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदना की जोड़ी को भी बहुत पसंद किया. वही अगर हिंदी मार्केट में फिल्म के कलेक्शन की तो बात करें तो इसने नेट 65 करोड़ की कमाई की थी.
2. केजीएफ: चैप्टर 2
पहले पार्ट के सक्सेस के बाद मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट 14 अप्रैल 2022 को रिलीज किया. इस फिल्म में यश ने सभी को अपने पवार पैक्ड परफॉर्मेंस से बहुत एंटरटेन किया था. यश के अलावा फिल्म में श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, सुनील दत्त, अनंत नाग समेत कई कलाकारों को देखा गया. ओपनिंग डे पर फिल्म ने अपने खाते में नेट 52.39 करोड़ रुपए जमा किए.
3. बाहुबली 2: द कंक्लुजन 
प्रभास की ये ब्लॉकबस्टर 28 अप्रैल 2017 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी और किरदारों ने दर्शकों के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ी है. वही अनुष्का शेट्टी और प्रभास की केमिस्ट्री भी टॉप नॉच रही. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही बज बना हुआ था और जब ये रिलीज हुई तो हिंदी मार्केट में इसने नेट 40.73 करोड़ का कलेक्शन कर डाला.
4. प्रभास की इन फिल्मों ने भी पहले दिन काटा था बवाल
बाहुबली 2 के अलावा भी प्रभास की और भी तीन फिल्मों का नाम इस लिस्ट में शुमार है. इन तीनों फिल्मों ने भी हिंदी मार्केट में रिलीज की पहले दिन अच्छी–खासी कमाई की थी. हर एक फिल्म में अपने अलग किरदार के वजह से प्रभास को आज भी याद किया जाता है. उन फिल्मों के नाम और ओपनिंग डे नेट कलेक्शन कुछ इस प्रकार हैं–

1. साहो – 25 करोड़
2. कल्कि 2898 एडी – 20 करोड़
3. सालार – 15.73 करोड़
5. रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर 2.0
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर सभी को अपनी कमाई से चौंकाने वाली फिल्मों के लिस्ट में रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर 2.0 का नाम भी शामिल है. दोनों की जोड़ी ने 2018 में इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ–साथ दुनियाभर में बंपर कमाई की थी. ओपनिंग डे में इस फिल्म ने हिंदी मार्केट में नेट 19.74 करोड़ का बिजनेस किया.
6. आरआरआर
एस.एस राजमौली की इस फिल्म ने तो कमाल की कर दिया था. 2022 में जूनियर एनटीआर और राम चरण की जोड़ी ने ऐसा कमाल दिखाया कि ये फिल्म ऑस्कर तक पहुंच किया. हर एक लैंगुएज में दर्शकों ने इस मास्टरपीस को प्यार दिया था. रिलीज के पहले दिन इस मूवी के हिंदी डब्ड वर्जन ने नेट 19.38 करोड़ की कमाई की.
7. कांतारा: चैप्टर 1
इस लिस्ट के आखिरी नंबर पर हालिया रिलीज्ड ऋषभ शेट्टी की फिल्म का नाम है. ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हुई और तब से इसकी कमाई में उछाल ही देखने को मिल रहा है. लेकिन पहले दिन ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म ने 16 करोड़ नेट कलेक्शन से अपनी शुरुआत की थी.
Published at : 05 Oct 2025 04:30 PM (IST)
Tags :
Salaar Box Office Pushpa The Rule Kantara Chapter 1
Embed widget