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नयनतारा की Hi ने पहले दिन कितना कमाया? तमिल से आया 90% से ज्यादा कलेक्शन

नयनतारा और कविन की फिल्म 'Hi' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए जानते हैं फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 29 Aug 2026 12:07 PM (IST)
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साउथ सिनेमा की लेडी सुपरस्टार नयनतारा पिछले काफी समय से अपनी फिल्म 'Hi' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में उनके साथ साउथ एक्टर कविन लीड रोल में नजर आ रहे हैं. ये रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए जानते हैं 'Hi' ने ओपनिंग डे पर कितने करोड़ रुपये कमाए.

पहले दिन फिल्म ने कमाए 1.23 करोड़ रुपये

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'Hi' ने रिलीज के पहले दिन भारत में करीब 1.23 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है.
  • फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई तमिल भाषा में की, जहां इसका कलेक्शन करीब 1.14 करोड़ रुपये रहा.
  • वहीं, तेलुगु वर्जन से फिल्म ने लगभग 9 लाख रुपये कमाए.
  • फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन करीब 1.38 करोड़ रुपये रहा.
  • जबकि इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन भी लगभग 1.38 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है. 

नयनतारा की Hi ने पहले दिन कितना कमाया? तमिल से आया 90% से ज्यादा कलेक्शन

वीकेंड पर बढ़ सकती है कमाई
शुक्रवार को फिल्म 'Hi' के देशभर में कुल 786 शो चले और इसकी ऑक्यूपेंसी करीब 33 फीसदी रही. फिल्म को सबसे ज्यादा दर्शक तमिल वर्जन में मिले. अब मेकर्स की नजर वीकेंड के कलेक्शन पर टिकी है. शनिवार और रविवार को दर्शकों की संख्या बढ़ती है तो फिल्म की कमाई में भी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है. अब देखना होगा कि वीकेंड पर फिल्म की कमाई में कितना इजाफा होता है.

 
 
 
 
 
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क्या है 'Hi' की कहानी?
'Hi' की कहानी मयिलसामी नाम के एक शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार कविन ने निभाया है. मयिलसामी अपनी जिंदगी में लगातार मिल रहे रिजेक्शन से परेशान है और उसे एक ऐसे रिश्ते की तलाश है, जो उसकी जिंदगी बदल सके. इसी दौरान उसकी मुलाकात देवयानी से होती है, जिसका किरदार नयनतारा ने निभाया है. देवयानी अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती. उसके पिता इंदिरन ने उसकी शादी के लिए होने वाले दूल्हे के परिवार से 57 लाख रुपये लिए हैं. ऐसे में देवयानी के सामने शादी से बचने के साथ-साथ इस पैसे का इंतजाम करने की भी परेशानी है. 

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मयिलसामी अनजाने में देवयानी की इस परेशानी का हिस्सा बन जाता है. उसकी शादी रुकवाने के लिए मयिलसामी एक झूठी कहानी बना देता है. वो दावा करता है कि देवयानी उसके बच्चे की मां बनने वाली है. इतना ही नहीं, अपनी कहानी को सच साबित करने के लिए वो 'शकीरा' नाम की एक गर्लफेंड की कहानी भी बना देता है. मयिलसामी की मां परिमला को जब पता चलता है कि वो दादी बनने वाली हैं, तो वो बेहद खुश हो जाती हैं. इसके बाद शादी को तीन महीने के लिए टाल दिया जाता है. यहीं से फिल्म में मजेदार घटनाओं का सिलसिला शुरू होता है और मयिलसामी की बनाई कहानी धीरे-धीरे कई नई परेशानियां खड़ी करती है. 

नयनतारा की Hi ने पहले दिन कितना कमाया? तमिल से आया 90% से ज्यादा कलेक्शन

नयनतारा और कविन की एक्टिंग ने जीता दिल
फिल्म में नयनतारा और कविन के अलावा प्रभु, राधिका सरथकुमार और दिवंगत अभिनेता के. भाग्यराज भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. नयनतारा और कविन की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है. वहीं, के. भाग्यराज की डायलॉग डिलीवरी भी दर्शकों को पसंद आ रही है. फिल्म का म्यूजिक जेन मार्टिन ने तैयार किया है. फिल्म के डायरेक्टर और राइटर विष्णु एडवन हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 29 Aug 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
Nayanthara Kavin Hi Film
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