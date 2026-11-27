कुंचाको बोबन स्टारर मलयालम थ्रिलर फिल्म 'हेल मैरी' 26 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म का निर्देशन विष्णु रेविकुमार ने किया है. ये बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म है. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उम्मीदें थीं, लेकिन पहले ही दिन इसकी कमाई लाखों में सिमटकर रह गई.

आइए जानते हैं कि 'हेल मैरी' ने रिलीज के पहले दिन कितने करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

'हेल मैरी' ने पहले दिन भारत में 75 लाख रुपये की नेट कमाई की

कुंचाको बोबन की फिल्म 'हेल मैरी' की बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत रही.

सैकनिल्क के मुताबिक, गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस मलयालम थ्रिलर ने पहले दिन भारत में 87 लाख रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया.

वहीं, फिल्म की नेट कमाई 75 लाख रुपये रही. ये कमाई 717 शो से हुई है.

फिल्म के पहले दिन करीब 53,415 टिकट बिके. पहले दिन फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 27 फीसदी रही.

पहले दिन की कमाई में केरल का सबसे बड़ा योगदान

'हेल मैरी' की पहले दिन की कमाई में केरल सबसे आगे रहा. फिल्म ने इस राज्य में 75 लाख रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया, जो कुल कमाई का 86.2 फीसदी है. वहीं, कर्नाटक से 8 लाख रुपये और तमिलनाडु से 2 लाख रुपये की कमाई हुई. भारत के बाकी राज्यों से फिल्म ने कुल 2 लाख रुपये का कलेक्शन किया.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म 'हेल मैरी' की कहानी लेखक और निर्देशक जी.आर. इंदुगोपन के एक उपन्यास पर आधारित है. ये मधु नाम के एक आम शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार कुंचाको बोबन ने निभाया है. मधु कोच्चि में स्कूल बस ड्राइवर है. उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता नजर आता है. वह एनी और उसकी बेटी हन्ना के साथ एक खुशहाल जिंदगी शुरू करने की उम्मीद कर रहा है.

लेकिन तभी उसके अतीत से जुड़ी एक घटना फिर सामने आ जाती है, जो उसकी जिंदगी में बनी शांति को खत्म करने का खतरा पैदा कर देती है. ये घटना फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाती है.

फिल्म में कुंचाको बोबन के अलावा अनु सीतारा, सूरज वेंजारामूडू, जगदीश और विनय फोर्ट अहम भूमिकाओं में हैं.