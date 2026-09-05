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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाआ गया अदिवी शेष की 'गुडाचारी 2' का फर्स्ट रिव्यू, 'थिएटर्स में धमाका करेगी फिल्म'

आ गया अदिवी शेष की 'गुडाचारी 2' का फर्स्ट रिव्यू, 'थिएटर्स में धमाका करेगी फिल्म'

अदिवि शेष की अपकमिंग फिल्म 'गुडाचारी 2' रिलीज से पहले ही चर्चा में आ गई है. फिल्म का फर्स्ट रिव्यू सामने आया है, जिसमें राहुल रवींद्रन ने इसकी जमकर तारीफ की है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 05 Sep 2026 01:31 PM (IST)
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एक्टर अदिवी शेष इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'गुडाचारी 2' को लेकर चर्चा में हैं. ये स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म साल 2018 में आई 'गुडाचारी' का सीक्वल है, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुआ. ये फिल्म 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिलहाल इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है. 'गुडाचारी 2' की रिलीज से पहले अब फिल्म का फर्स्ट रिव्यू सामने आ गया है.

शूटिंग पूरी होने से पहले आया रिव्यू
बता दें कि 'गुडाचारी 2' की शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है. हालांकि, इससे पहले फिल्म का पहला रिव्यू सामने आ गया है. तेलुगु123 की रिपोर्ट के अनुसार, पॉपुलर डायरेक्टर राहुल रवींद्रन ने अपने Letterboxd प्रोफाइल पर 'गुडाचारी 2' देखने के बाद अपना रिव्यू दिया. उन्होंने बताया कि फिल्म की करीब 70% शूटिंग ही पूरी हुई है, लेकिन जो उन्होंने देखा उससे वो काफी इंप्रेम हुए. उन्होंने दावा किया कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी. 

आ गया अदिवी शेष की 'गुडाचारी 2' का फर्स्ट रिव्यू, 'थिएटर्स में धमाका करेगी फिल्म

'इंडियन स्पाई थ्रिलर्स का स्तर और ऊपर जाएगा'
राहुल ने लिखा, 'ये पहली बार है जब मैंने अदिवी शेष की कोई फिल्म इतनी जल्दी एडिटिंग के दौरान देखी है. आमतौर पर वो मुझे अपनी फिल्में तब दिखाते हैं, जब करीब 90% शूटिंग पूरी हो चुकी होती है. मैंने आज G2 देखी. इसकी लगभग 70% शूटिंग ही हुई है.' राहुल रवींद्रन ने फिल्म के विजुअल्स, एक्शन, कहानी और ट्विस्ट की जमकर तारीफ की. उन्होंने आगे लिखा, 'इंडियन स्पाई थ्रिलर फिल्मों का स्तर अब और ऊपर जाने वाला है. विजुअल्स, एक्शन सीक्वेंस, प्लॉट और ट्विस्ट... फिल्म जब सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो धमाका कर देगी. मेरे दोस्त ने अपने गेम को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है.' 

आ गया अदिवी शेष की 'गुडाचारी 2' का फर्स्ट रिव्यू, 'थिएटर्स में धमाका करेगी फिल्म

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अदिवि शेष और स्टारकास्ट की तारीफ
राहुल रवींद्रन ने 'गुडाचारी 2' की जमकर तारीफ की है. उन्होंने इसे अदिवि शेष की अब तक की अपनी पसंदीदा फिल्म बताया और एक्टर को अब तक का बेहतरीन ऑन-स्क्रीन इंडियन स्पाई कहा. इसके अलावा उन्होंने फिल्म में इमरान हाशमी और वामिका गब्बी के काम की भी तारीफ की. अब देखना होगा कि रिलीज के बाद फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आती है और ये बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है. 

आ गया अदिवी शेष की 'गुडाचारी 2' का फर्स्ट रिव्यू, 'थिएटर्स में धमाका करेगी फिल्म

'गुडाचारी 2' में नजर आएंगे ये कलाकार
अदिवी शेष के अलावा 'गुडाचारी 2' में वामिका गब्बी और इमरान हाशमी भी लीड रोल में हैं. मधु शालिनी भी फिल्म का हिस्सा हैं. इस फिल्म के डायरेक्टर विनय कुमार सिरिगिनीडी हैं. इस फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. इसकी स्टोरी अदिवी शेष और विनय कुमार सिरिगिनेडी ने मिलकर लिखी है. टीजी विश्व प्रसाद फिल्म के प्रोड्यूसर हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 05 Sep 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Adivi Sesh Goodachari 2
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