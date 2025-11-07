हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Globe Trotter: SSMB29 से पृथ्वीराज सुकुमारन का धांसू लुक हुआ रिलीज, 'कुम्भा' के किरदार में आएंगे नजर

Globe Trotter: एसएस राजामौली और महेश बाबू के मच अवेटेड प्रोजेक्ट 'ग्लोब ट्रॉटर' से पृथ्वीराज सुकुमारन का फर्स्ट लुक रिवील हो गया है. इस पोस्टर ने इंटरनेट पर बवाल काट दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Nov 2025 01:59 PM (IST)
Preferred Sources

बाहुबली फ्रेंचाइज़ी और RRR जैसी ग्लोबल हिट फिल्मों के बाद अब एसएस राजामौली एक और बड़ा प्रोजेक्ट 'ग्लोब ट्रॉटर' ला रहे हैं.  राजामौली ने शुक्रवार को अपनी अपकमिंग फिल्म से पृथ्वीराज सुकुमारन का पहला लुक रिलीज कर दिया है.  ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा फैंस ने उम्मीद की थी, बिल्कुल दमदार, जोश से भरा और पूरी तरह सिनेमैटिक. ये भारत की सबसे बड़ी आने वाली फिल्मों में से एक है, जिसमें महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में हैं. 

जबरदस्त है 'ग्लोब ट्रॉटर' से पृथ्वीराज का फर्स्ट लुक
'मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन ग्लोब ट्रॉटर की दुनिया से कुम्भा के किरदार में दिखेंगे. फिल्म में पृथ्वीराज एक खतरनाक, बेरहम और ताकतवर विलेन का रोल निभा रहे हैं. उनका ये रूप पहले कभी नहीं देखा गया। पोस्टर में वो एक हाई-टेक व्हीलचेयर पर दिख रहे हैं, जो उन्हें एक नए जमाने का विलेन बनाता है.

ग्लोब ट्रॉटर एस.एस. राजामौली और महेश बाबू का अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है. फैंस सालों से इन दोनों को साथ देखने का इंतज़ार कर रहे थे, और अब एक्साइटमेंट पीक पर है. राजामौली पहले ही भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिला चुके हैं, और अब साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के साथ उनकी ये जोड़ी देखने लायक होगी. इसी के साथ इस फिल्म के प्रमोशन की शुरुआत हो चुकी है. 

 

'ग्लोब ट्रॉटर' के फर्स्ट पोस्टर ने इंटरनेट पर मचाई धूम
आज सुबह राजामौली ने X पर पोस्ट कर बताया था कि पोस्टर जल्द आने वाला है, और अब वो सामने आ चुका है, जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. इस दमदार पहले लुक में पृथ्वीराज एक सख्त और असरदार अंदाज़ में नज़र आ रहे हैं, जिनकी शांत ताकत राजामौली की अगले ग्लोबल-लेवल प्रोजेक्ट की सोच से बिल्कुल मेल खाती है. 

 

ग्लोब ट्रॉटर का लॉन्च इवेंट कब है? 
पोस्टर में एस.एस. राजामौली की पहचान साफ झलकती है, वो हमेशा कुछ अलग और बड़ा करते हैं, और इस बार तो उन्होंने एक्साइटमेंट को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है. RRR जैसी ग्लोबली हिट और ऑस्कर जीतने वाली फिल्म के बाद अब उम्मीदें आसमान पर हैं, ग्लोब ट्रॉटर का लॉन्च इवेंट भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट बताया जा रहा है. ये 15 नवंबर को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में होने वाला है. माहौल पहले से ही जोश से भरा है, ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि उस दिन जो खुलासे होने वाले हैं, वो वाकई कुछ अलग ही होंगे. 

 

Published at : 07 Nov 2025 01:56 PM (IST)
Mahesh Babu Prithviraj Sukumaran SS Rajamouli Globe Trotter
