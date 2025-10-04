सिनेमाघरों में एक बार फिर साउथ और बॉलीवुड की कई फिल्में दर्शकों को एंटरटेनमेंट की डोज दे रही हैं. इनमें लेटेस्ट रिलीज ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 से लेकर वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और धनुष की इडली कढ़ाई के साथ पवन कल्याण की ओजी शामिल हैं. चलिए जानते हैं इनमे से किस फिल्म ने फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है और सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है?

कंतारा चैप्टर 1 ने फ्राइडे को कितना किया कलेक्शन?

लोककथाओं पर आधारित ऋषभ शेट्टी की इस एक्शन एपिक फिल्म ने रिलीज के पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया हुआ है. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 61.85 करोड़ रुपये का बंपर कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे दिन इसकी कमाई में गिरावट आई बावजूद इसके इसने फ्राइडे को छप्परफाड़ कलेक्शन किया है और सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. 125 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म से वीकेंड में ही अपनी लागत वसूल करने की पूरी उम्मीद है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक कंतारा चैप्टर 1 ने फ्राइडे को 45 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में दो दिनों की कुल कमाई 106.85 करोड़ रुपये हो गया है.

इडली कढ़ाई ने फ्राइडे को कितना किया कलेक्शन?

धनुष और नित्या मेनन की कॉमेडी-ड्रामा इडली कढ़ाई की शुरुआत अच्छी हुई थी और इसने पहले दिन 11 करोड़ रुपये से ओपनिंi की थी. इसके बाद दूसरे दिन गुरुवार को इसने 9.75 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि, तीसरे दिन, फ्राइडे को इसके कलेक्शन में भारी गिरावट आई है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इडली कढ़ाई ने रिलीज के तीसरे दिन, फ्राइडे को 5.50 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ इडली कढ़ाई की तीन दिनों की कुल कमाई अब 26.25 करोड़ रुपये हो गई है.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने फ्राइडे को कितना किया कलेक्शन?

शशांक खेतान की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा ​​और रोहित सराफ ने लीड रोल प्ले किया है. इस फिल्म का सीधा मुकाबला कांतारा चैप्टर 1 से हुआ है जिसके चलते इसकी कमाई पर भी काफी असर पड़ा है. धर्मा प्रोडक्शंस की इस फिल्म ने पहले दिन 9.25 करोड़ रुपये थे

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे दिन यानी फ्राइडे को सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने 5.25 करोड़ रुपये की कमाई कीय

इसी के साथ इस फिल्म की दो दिनों की कुल कमाई 14.50 करोड़ रुपये हो गई हैं.

दे कॉल हिम ओजी ने दूसरे फ्राइडे कितना किया कलेक्शन?

पवन कल्याण की एक्शन थ्रिलर दे कॉल हिम ओजी ने नए कंप्टीशन का सामना करने के बावजूद अच्छा प्रदर्शन जारी रखा है.सुजीत द्वारा निर्देशित इस तेलुगु फिल्म में इमरान हाशमी, प्रियंका मोहन और अर्जुन दास भी हैं. 7 आईएमडीबी रेटिंग के साथ, यह बॉक्स ऑफिस पर एक मजबूत दावेदार बनी हुई है. इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 169.3 करोड़ रुपये कमाए थे.