प्रभास को क्यों मिलता है फैंस का इतना प्यार? 'फौजी' के डीओपी ने किया रिवील

पैन-इंडिया सुपरस्टार प्रभास जल्द ही स्क्रीन पर धमाल मचाते हुए नजर आने वाले हैं. एक्टर 'फौजी' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. इसमें वो लीड रोल में हैं. फिल्म का डायरेक्शन 'सीता रामम' जैसी हिट फिल्म दे चुके डायरेक्टर हनु राघवपुड़ी कर रहे हैं. इससे एक्टर का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया जा चुका है, जिसमें उनका दमदार अवतार देखने के लिए मिला था. ऐसे में अब फिल्म के डीओपी सुदीप चटर्जी ने उनकी तारीफों के पुल बांधे हैं. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा है.

दरअसल, 'फौजी' के डीओपी सुदीप चटर्जी ने प्रभास की फिल्म से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया है. इसके पहले वो ‘गुजारिश’, ‘डोर’, ‘बाजीराव मस्तानी’ और ‘पद्मावत’ फिल्मों के लिए काम कर चुके हैं. सुदीप ने कहा कि लेंस के जरिए एक्टर की ईमानदारी साफतौर से झलकती है.

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वो कहते हैं, 'मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है, उनमें से हर कोई अपने तरीके से खास है, लेकिन प्रभास के साथ काम करने के बाद ही आप समझ पाते हैं कि लोग उन्हें इतना प्यार क्यों करते हैं. उनकी आंखों में बहुत सच्चाई है. उनमें जरा भी बनावट नहीं है. उनकी आंखों में एक ईमानदारी है, जो लेंस के जरिए एक खूबसूरत इंसान के तौर पर नजर आती है. दर्शक इसी चीज से जुड़ते हैं.'

प्रभास की स्क्रीन पर दमदार वापसी

प्रभास की फिल्म 'फौजी' एक पीरियड ड्रामा फिल्म है. इस फिल्म के जरिए वो करियर के नए चैप्टर के लिए तैयार हैं. बताया जा रहा है कि इसमें प्रभास का काफी खतरनाक, इंटेंस अवतार देखने के लिए मिलने वाला है. मेकर्स ने पहले ही फिल्म से एक्टर की पहली झलक जारी कर चुके हैं, जिसने लोगों की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया था. आखिरी बार एक्टर को फिल्म 'द राजा साब' में देखा गया था, जिसे 9 जनवरी, 2026 को रिलीज किया गया था और इसे ठीकठाक रिस्पांस मिला था. प्रभास के पास इसके अलावा भी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें वो नजर आने वाले हैं.

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गौरतलब है कि 'फौजी' को 3 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसमें प्रभास के साथ एक्ट्रेस इमान्वी को देखा जाएगा. इसके अलावा फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, जया प्रदा और राहुल रवींद्रन जैसे कलाकार भी अहम रोल में होंगे.