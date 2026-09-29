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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'मेरी शादी एक बच्ची से...' पत्नी से अलग होंगे 'पुष्पा' के विलेन फहाद फासिल? दिया ऐसा बयान

'मेरी शादी एक बच्ची से...' पत्नी से अलग होंगे 'पुष्पा' के विलेन फहाद फासिल? दिया ऐसा बयान

लंबे वक्त से अभिनेता फहाद फासिल और उनकी पत्नी नजरिया नजीम के बीच अलगाव की खबरें आ रही हैं. हालांकि अब एक इवेंट में अपनी पत्नी पर बयान देकर फहाद ने इस अफवाह को खत्म कर दिया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 29 Sep 2026 08:15 PM (IST)
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अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्मों 'पुष्पा' और 'पुष्पा 2' में विलेन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता फहाद फासिल लंबे वक्त से अपनी पर्सनल लाफ को लेकर चर्चाओं में हैं. अक्सर उनकी और उनकी पत्नी नजरिया के अलग होने की अफवाहें तूल पकड़ती हैं. हालांकि अब अभिनेता ने नजरिया और उनके रिश्ते को लेकर इस तरह की खबरों को खारिज किया है और नजरिया को एक बच्ची की तरह बताया है.

फहाद बोले- 'मेरी शादी एक बच्ची से हुई है...' 

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फहाद फासिल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'डोंट ट्रबल द ट्रबल' को लेकर सुर्खियों में हैं. जल्द ही ये फिल्म रिलीज होने वाली है और फिलहाल एक्टर इसका प्रमोशन कर रहे हैं. इसमें उनके साथ एक चाइल्ड आर्टिस्ट सारा नजर आएंगी. फिल्म की कहानी फहाद और सारा के इर्द-गिर्द घूमेगी.

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हाल ही में अपनी इस नई फिल्म के एक इवेंट के दौरान फहाद ने नजरिया संग अपने रिश्ते को लेकर मजाकिया बयान दिया. तमिलनाडु में एक इवेंट में उन्होंने पत्नी को लेकर कहा, 'मेरी शादी एक बच्ची से हुई है.' आगे उन्होंने कहा, 'लोग बच्चों को संभालने की मेरी काबिलियत और सब्र की तारीफ करते हैं. तब मैं उनसे कहता हूं, 'मेरे घर पर भी एक बच्चा है. मैं उसे संभालता ही रहता हूं.' इसके आगे उन्होंने अपनी फिल्म की चाइल्ड आर्टिस्ट सारा को लेकर कहा, 'मेरा सामना पहली बार एक ऐसे बच्चे से हुआ जो मुझे संभाल सकता था.'

मेरी शादी एक बच्ची से...' पत्नी से अलग होंगे 'पुष्पा' के विलेन फहाद फासिल? दिया ऐसा बयान

नजरिया नजीम से 12 साल बड़े हैं फहाद फासिल

बता दें कि नजरिया नजीम भी एक्ट्रेस हैं. उनकी उम्र 31 साल है, जबकि फहाद 43 साल के हैं. 12 साल का एज गैप रखने वाले इस कपल ने 12 साल पहले 2014 में शादी रचाई थी. दोनों 'बैंगलोर डेज़' और 'ट्रांस' जैसी फ़िल्मों में स्क्रीन भी शेयर कर चुके हैं.

कब रिलीज होगी 'डोंट ट्रबल द ट्रबल'?

'डोंट ट्रबल द ट्रबल' लीड एक्टर के रूप में फहाद की पहली तेलुगु फिल्म है. एसएस राजामौली द्वारा प्रस्तुत की गई इस फिल्म की कहानी शशांक येलेटी ने लिखी है और वो ही इसके डायरेक्टर भी हैं. जबकि फिल्म को एसएस कार्तिकेय, शोबू यारलागड्डा और प्रसाद देविनेनी ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. डोंट ट्रबल द ट्रबल 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 08:15 PM (IST)
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