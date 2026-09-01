अजय से भिड़ेंगे पुष्पा के विलेन फहाद फासिल, 'डोंट ट्रबल द ट्रबल' की नई रिलीज डेट आई

'पुष्पा' और 'पुष्पा 2' जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के विलेन फहाद फासिल ने इन फिल्मों के जरिए देश दुनिया में पहचान बनाई थी. पुष्पा फ्रेंचाइजी में विलेनगिरी से वो हर किसी के दिल पर राज करने लगे थे. हालांकि आपको बता दें कि वो लीड एक्टर के रूप में भी काम करते हैं. अब उनकी एक अपकमिंग फिल्म की नई रिलीज डेट आई है और इसका सामना बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' से होगा.

'डोंट ट्रबल द ट्रबल' को मिली नई रिलीज डेट

फहाद फासिल की आने वाली फिल्म का नाम है 'डोंट ट्रबल द ट्रबल'. मेकर्स ने पहले इस फिल्म को अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' के सामने रिलीज करने का ऐलान किया था. फिल्म के लिए पहले तय रिलीज डेट 11 सितंबर 2026 थी. हालांकि मेकर्स ने अब इसमें बदलाव कर दिया है.

Suri and Divya are ready to cast their magic and start the trouble! ❤️🪄#DontTroubleTheTrouble In Cinemas from October 2nd!🤩#DTTTonOct2nd #DTTTMovie #FahadhFaasil pic.twitter.com/lVwelQY1dY — Showing Business (@SBbySSK) August 31, 2026

मेकर्स ने 'डोंट ट्रबल द ट्रबल' की नई रिलीज डेट का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें फहाद के साथ एक छोटी बच्ची भी नजर आ रही है. दोनों सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं. इस चाइल्ड आर्टिस्ट का नाम सारा पालेकर है जो फिल्म में दिव्या के रोल में नजर आएंगी. जबकि फहाद इसमें सूरी नाम का किरदार निभा रहे हैं. इसका पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है, 'सूरी और दिव्या अपना जादू चलाने और गड़बड़ शुरू करने के लिए तैयार हैं! DontTroubleTheTrouble 2 अक्टूबर से सिनेमाघरों में.'

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'दृश्यम: द कन्क्लूजन' से होगा 'डोंट ट्रबल द ट्रबल' का क्लैश

अजय देवगन की सफल फ्रेंचाइजी दृश्यम की तीसरी फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' भी सिनेमाघरों में 2 अक्टूबर को ही रिलीज होगी. अजय देवगन जैसे बड़े स्टार और सफल फ्रेंचाइजी की फिल्म होने के चलते दृश्यम 3 तगड़ी कमाई करेगी. ऐसे में फहाद की फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर टिकना मुश्किल होगा.

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शशांक येलेटी हैं डायरेक्टर

फैंटेसी कॉमेडी-ड्रामा फिल्म को दिग्गज डायरेक्टर एसएस राजामौली ने प्रजेंट किया है. वहीं इसके प्रोड्यसूर हैं राजामौली के बेटे एसएस कार्तिकेय, प्रसाद देविनैनी और शोभू यारलागड्डा. जबकि फिल्म का डायरेक्शन किया है शशांक येलेटी ने.

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