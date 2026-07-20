INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाFact Check: विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जंतर मंतर पहुंचे थे थलापति विजय? दिल्ली पुलिस ने बताई सच्चाई

Fact Check: विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जंतर मंतर पहुंचे थे थलापति विजय? दिल्ली पुलिस ने बताई सच्चाई

Fact Check: थलापति विजय के एक वायरल वीडियो को लकर दावा किया जा रहा है कि वो जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के आंदोलन को समर्थन देने आए थे. अब दिल्ली पुलिस ने खुद इसकी सच्चाई बयां कर दी है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 20 Jul 2026 10:30 AM (IST)
Preferred Sources

दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार और अब तमिलनाडु के सीएम के रूप में भी पहचान रखने वाले थलापति विजय आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं. फिलहाल वो अपनी अपकमिंग फिल्म 'जन नायकन' को लेकर चर्चाओं में हैं. हालांकि अब इसी बीच वो एक नई वजह से सुर्खियों में आ गए हैं. दरअसल अभिनेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और फैंस दावा कर रहे हैं कि एक्टर जंतर मंतर पर जारी स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए यहां आए थे. इस मामले पर अब दिल्ली पुलिस ने खुद सामने आकर सारी सच्चाई बता दी है.

थलापति विजय के वायरल वीडियो पर हो रहा दावा

सोशल मीडिया पर थलापति विजय का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें थलापति विजय अपनी गाडी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं. उनके आस-पास फैंस की भारी भीड़ नजर आ रही है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि वी दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंचे थे. हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है.

दिल्ली पुलिस ने बताई सच्चाई

थलापति विजय के इस वायरल वीडियो के बाद दिल्ली पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने अपने एक्स हैंडल से एक्टर और तमिलनाडु सीएम को लेकर हो रहे इस दावे को गलत बताया है. दिल्ली पुलिस ने एक्स पर लिखा, 'फ़ैक्ट चेक जो वीडियो वायल हो रहा है, वो जंतर मंतर का नहीं है. ये जानकारी गलत है. दिल्ली पुलिस ने आगे लोगों से अपील की है कि वो गुमराह करने वाली और गलत जानकारी शेयर न करें.

'जन नायकन' में नजर आएंगे विजय

थलापति विजय के वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेता की आखिरी फिल्म मानी जा रही 'जन नायकन' करीब सात महीने तक सेंसर बोर्ड में अटकी रहने के बाद हाल ही में सेंसर बोर्ड से पास हो गई थी. ये मूवी दुनियाभर में 23 जुलाई को रिलीज होने जा रही है. फिल्म का हिस्सा पूजा हेगड़े और बॉबी देओल जैसे स्टार्स भी हैं.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 20 Jul 2026 10:30 AM (IST)
Tags :
Thalapathy Vijay
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Fact Check: विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जंतर मंतर पहुंचे थे थलापति विजय? दिल्ली पुलिस ने बताई सच्चाई
विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जंतर मंतर पहुंचे थे थलापति विजय? दिल्ली पुलिस ने बताई सच्चाई
साउथ सिनेमा
पति पवन कल्याण के लिए तिरुमला मंदिर पहुंचीं अन्ना लेझनेवा, किए भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन, नहीं ली VIP सुविधा
पति पवन कल्याण के लिए तिरुमला मंदिर पहुंचीं अन्ना लेझनेवा, मांगा आशीर्वाद, नहीं ली VIP सुविधा
साउथ सिनेमा
'डायरेक्टर के तौर पर पहला सम्मान हमेशा याद रहेगा...', 'रायन' को नेशनल अवॉर्ड मिलने पर इमोशनल हुए धनुष
'डायरेक्टर के तौर पर पहला सम्मान हमेशा याद रहेगा...', 'रायन' को नेशनल अवॉर्ड मिलने पर इमोशनल हुए धनुष
साउथ सिनेमा
'अच्छी फिल्मों को नजरअंदाज किया...', 'मंजुम्मेल बॉयज' को नेशनल अवॉर्ड न मिलने पर चंदू सलीम कुमार का छलका दर्द
'अच्छी फिल्मों को नजरअंदाज किया...', 'मंजुम्मेल बॉयज' को नेशनल अवॉर्ड न मिलने पर चंदू सलीम कुमार का छलका दर्द
Advertisement

वीडियोज

पुलिस थाने पर शराबी का कब्जा!
Hyundai Alcazar Long Term Review & E20 Petrol Mileage Test | #hyundai #alcazar #review #autolive
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? Part 2 | #nitingadkari #e20fuel #autolive
Man Atisundar:🙈radhya से 'I love you' सुनने के लिए तड़पा Pratham, लाख कोशिशों बाद नखरे बरकरार #sbs
Bollywood News: शानदार VFX और रावण बने यश के लुक के खुलासे से 'रामायण' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मचाई 'तबाही'। (19.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'उम्मीद है मानसून सत्र अच्छा होगा...', संसद भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
'उम्मीद है मानसून सत्र अच्छा होगा...', संसद भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJP के संसद मार्च से पहले केंद्र सरकार के लिए आई मायावती की सलाह, बताया कैसे ठीक होगें हालात?
CJP के संसद मार्च से पहले केंद्र सरकार के लिए आई मायावती की सलाह, बताया कैसे ठीक होगें हालात?
विश्व
ईरान की ऐसी वॉर्निंग सुनकर ट्रंप को भी लगेगा तगड़ा शॉक, अराघची बोले- 'मौत का इंतजार कर रहे लोगों को...'
ईरान की ऐसी वॉर्निंग सुनकर ट्रंप को भी लगेगा तगड़ा शॉक, अराघची बोले- 'मौत का इंतजार कर रहे लोगों को...'
फ़ुटबॉल
Why Argentina Lost: फाइनल में क्यों हार गई अर्जेंटीना? लियोनेल मेसी एंड टीम की हार के 2 मुख्य कारण; जानिए
FINAL में क्यों हार गई अर्जेंटीना? लियोनेल मेसी एंड टीम की हार के 2 मुख्य कारण; जानिए
बॉलीवुड
'आप लोगों की तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल, अब शेयर कर दी ऐसी तस्वीरें
'आपकी तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल
इंडिया
Weather Today: 'इंतजार खत्म, इसी हफ्ते जोरदार वापसी करेगा मानसून', कहां-कहां होगी बारिश? IMD ने की भविष्यवाणी
'इंतजार खत्म, इसी हफ्ते जोरदार वापसी करेगा मानसून', कहां-कहां होगी बारिश? IMD ने की भविष्यवाणी
दिल्ली NCR
सोनम वांगचुक की पत्नी फिर पहुंचीं हाई कोर्ट, पिछले फैसले को चुनौती, कहा- 'मेरे पति को अधिकार है कि...'
सोनम वांगचुक की पत्नी फिर पहुंचीं हाई कोर्ट, पिछले फैसले को चुनौती, कहा- 'मेरे पति को अधिकार है कि...'
एग्रीकल्चर
अपने घर में उगाएं लौकी, बाहर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, जान लीजिए इसका पूरा तरीका
अपने घर में उगाएं लौकी, बाहर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, जान लीजिए इसका पूरा तरीका
ENT LIVE
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
ENT LIVE
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
ENT LIVE
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
ENT LIVE
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Embed widget