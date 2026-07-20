विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जंतर मंतर पहुंचे थे थलापति विजय? दिल्ली पुलिस ने बताई सच्चाई

दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार और अब तमिलनाडु के सीएम के रूप में भी पहचान रखने वाले थलापति विजय आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं. फिलहाल वो अपनी अपकमिंग फिल्म 'जन नायकन' को लेकर चर्चाओं में हैं. हालांकि अब इसी बीच वो एक नई वजह से सुर्खियों में आ गए हैं. दरअसल अभिनेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और फैंस दावा कर रहे हैं कि एक्टर जंतर मंतर पर जारी स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए यहां आए थे. इस मामले पर अब दिल्ली पुलिस ने खुद सामने आकर सारी सच्चाई बता दी है.

थलापति विजय के वायरल वीडियो पर हो रहा दावा

सोशल मीडिया पर थलापति विजय का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें थलापति विजय अपनी गाडी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं. उनके आस-पास फैंस की भारी भीड़ नजर आ रही है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि वी दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंचे थे. हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है.

दिल्ली पुलिस ने बताई सच्चाई

थलापति विजय के इस वायरल वीडियो के बाद दिल्ली पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने अपने एक्स हैंडल से एक्टर और तमिलनाडु सीएम को लेकर हो रहे इस दावे को गलत बताया है. दिल्ली पुलिस ने एक्स पर लिखा, 'फ़ैक्ट चेक जो वीडियो वायल हो रहा है, वो जंतर मंतर का नहीं है. ये जानकारी गलत है. दिल्ली पुलिस ने आगे लोगों से अपील की है कि वो गुमराह करने वाली और गलत जानकारी शेयर न करें.

Fact check

This information is false. The video being circulated is not from Jantar Mantar, New Delhi. Please do not spread or amplify false or misleading information. @_Attitude_Vini — DCP New Delhi (@DCPNewDelhi) July 19, 2026

'जन नायकन' में नजर आएंगे विजय

थलापति विजय के वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेता की आखिरी फिल्म मानी जा रही 'जन नायकन' करीब सात महीने तक सेंसर बोर्ड में अटकी रहने के बाद हाल ही में सेंसर बोर्ड से पास हो गई थी. ये मूवी दुनियाभर में 23 जुलाई को रिलीज होने जा रही है. फिल्म का हिस्सा पूजा हेगड़े और बॉबी देओल जैसे स्टार्स भी हैं.