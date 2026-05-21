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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाDrishyam 3 X Review: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने मचाया धमाल, फर्स्ट हाफ देखते ही दीवाने हुए फैंस, बोले- 'पूरी तरह धमाकेदार'

Drishyam 3 X Review: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने मचाया धमाल, फर्स्ट हाफ देखते ही दीवाने हुए फैंस, बोले- 'पूरी तरह धमाकेदार'

Drishyam 3 X Review: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' आज ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं और इसने आते ही सोशल मीडिया पर कब्जा कर लिया है. इस मोस्ट अवेटेड थ्रिलर को फैंस से एक्स पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 May 2026 03:03 PM (IST)
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मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. आज यानी 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होते ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो में हाउसफुल दिखे. हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था और अब फिल्म का फर्स्ट हाफ खत्म होते ही एक्स पर इसकी तारीफों की बाढ़ आ गई है. बीते पहले दो पार्ट्स ने भी फैंस के बीच धमाल मचा दिया था, इसीलिए इस फिल्म से भी सभी को बहुत उम्मीदें हैं. इसी बीच आइए एक्स पर फैंस के रिव्यू पर एक नजर डालते हैं.

फर्स्ट हाफ के बाद फैंस का रिएक्शन 

थिएटर्स में फर्स्ट हाफ खत्म होते ही एक यूजर ने लिखा, 'फिल्म के दूसरे पार्ट से भी बेहतर है दृश्यम 3 का फर्स्ट हाफ.'

वहीं तीसरे ने लिखा, 'दृश्यम 3 भी दृश्यम 2 की तरह ही आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार उसमें वैसा रोमांच महसूस नहीं होता. फिल्म का पहला हिस्सा कहानी को सेट करने में निकल जाता है, जिसे और बेहतर बनाया जा सकता था. हालांकि दूसरे हाफ में कहानी रफ्तार पकड़ती है, जहां जीतू जोसेफ अपने शानदार अंदाज में नजर आते हैं. उन्होंने ड्रामा को अच्छे तरीके से बनाया है और दर्शकों को आखिर तक बांधे रखा है. फिल्म में वही पुराना 'दृश्यम' वाला स्टाइल देखने को मिलता है, जो इसे दिलचस्प बनाता है.'

दूसरे हाफ से है उम्मीदें 

जहां एक ओर फिल्म की तारीफ हो रही हैं, वहीं कई लोगों को फिल्म धीमी लगी. एक यूजर ने बताया कि 'पहला हाफ एवरेज लगा. स्क्रीनप्ले स्लो है, लेकिन दूसरे हाफ से उम्मीद है.'

वहीं दूसरे ने डिटेल में रिव्यू देते हुए लिखा, 'क्या फिल्म है!! लंबे समय बाद शायद किसी फिल्म का तीसरा पार्ट इतना शानदार बना है. जीतू जोसेफ ने कमाल कर दिया. वहीं मोहनलाल ने अपनी एक्टिंग से एक बार फिर स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा कर दिया है. मेरी बात याद रखना, ये फिल्म इंडस्ट्री हिट बनने वाली है.'

ये भी पढ़ें: Pati Patni Aur Woh Do OTT Release: ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी आयुष्मान खुराना की 'पति पत्नी और वो दो'? यहां हैं पूरी डिटेल

इसके अलावा एक और ने लिखा, 'मोहनलाल, सिद्दीकी और मुराली की परफॉर्मेंस अच्छी है. लेकिन फिल्म की मेकिंग कमजोर लगती है. इस बार जीतू जोसेफ की स्क्रीनप्ले थोड़ी रूटीन और रिपिटेटिव महसूस होती है. पहला हाफ टीवी सीरियल जैसा लगता है, लेकिन एक अच्छे इंटरवल ट्विस्ट के साथ खत्म होता है. इसके बाद फिल्म थोड़ी पकड़ बनाती है और दूसरे हाफ का मिस्ट्री ड्रामा दिलचस्प लगता है. हालांकि क्लाइमैक्स वो बड़ा 'वाह' वाला असर छोड़ने में पूरी तरह नाकाम रहता है.'

फिल्म के दोनों पार्ट्स ने भी मचाया था धमाल 

बता दें कि फिल्म का पहला पार्ट 2013 में रिलीज हुआ था. इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थीं. इसके बाद फिल्म का दूसरा पार्ट भी रिलीज किया गया, जो दर्शकों के उम्मीदों पर बिलकुल खड़ी साबित हुई. अब इसके तीसरे पार्ट ने भी रिलीज होते ही अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है. ये फिल्म का आखिरी पार्ट होने वाला है, जिसे लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज बना हुआ है. 

ये भी पढ़ें: लुक्स के चलते हुए रिजेक्ट, फिर एक साल में दीं 25 हिट, मोहनलाल की इन सुपरहिट फिल्मों के बने हिंदी रीमेक

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Published at : 21 May 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Mohanlal Drishyam 3
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