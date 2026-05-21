मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने मचाया धमाल, फर्स्ट हाफ देखते ही दीवाने हुए फैंस, बोले- 'पूरी तरह धमाकेदार'

मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. आज यानी 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होते ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो में हाउसफुल दिखे. हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था और अब फिल्म का फर्स्ट हाफ खत्म होते ही एक्स पर इसकी तारीफों की बाढ़ आ गई है. बीते पहले दो पार्ट्स ने भी फैंस के बीच धमाल मचा दिया था, इसीलिए इस फिल्म से भी सभी को बहुत उम्मीदें हैं. इसी बीच आइए एक्स पर फैंस के रिव्यू पर एक नजर डालते हैं.

फर्स्ट हाफ के बाद फैंस का रिएक्शन

थिएटर्स में फर्स्ट हाफ खत्म होते ही एक यूजर ने लिखा, 'फिल्म के दूसरे पार्ट से भी बेहतर है दृश्यम 3 का फर्स्ट हाफ.'

First half 🔥🔥



Better than Part 2!! 📈🫡#Drishyam3 https://t.co/efU7xkYeIS — Kerala Box Office (@KeralaBxOffce) May 21, 2026

वहीं तीसरे ने लिखा, 'दृश्यम 3 भी दृश्यम 2 की तरह ही आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार उसमें वैसा रोमांच महसूस नहीं होता. फिल्म का पहला हिस्सा कहानी को सेट करने में निकल जाता है, जिसे और बेहतर बनाया जा सकता था. हालांकि दूसरे हाफ में कहानी रफ्तार पकड़ती है, जहां जीतू जोसेफ अपने शानदार अंदाज में नजर आते हैं. उन्होंने ड्रामा को अच्छे तरीके से बनाया है और दर्शकों को आखिर तक बांधे रखा है. फिल्म में वही पुराना 'दृश्यम' वाला स्टाइल देखने को मिलता है, जो इसे दिलचस्प बनाता है.'

#Drishyam3 👍🏻



Drishyam 3 follows the same path as Drishyam 2, but it lacks the excitement. The first part sets up the story, which could have been better. The second part is where the story picks up, with Jeetu Joseph delivering a fantastic performance. He builds the drama and… — A2 Studio (@a2studoffl) May 21, 2026

दूसरे हाफ से है उम्मीदें

जहां एक ओर फिल्म की तारीफ हो रही हैं, वहीं कई लोगों को फिल्म धीमी लगी. एक यूजर ने बताया कि 'पहला हाफ एवरेज लगा. स्क्रीनप्ले स्लो है, लेकिन दूसरे हाफ से उम्मीद है.'

#Drishyam3 An Average First Half...



Slow Screenplay !!



Second Half is The Key ...Hope 🤞 — Let's X OTT GLOBAL (@LetsXOtt) May 21, 2026

वहीं दूसरे ने डिटेल में रिव्यू देते हुए लिखा, 'क्या फिल्म है!! लंबे समय बाद शायद किसी फिल्म का तीसरा पार्ट इतना शानदार बना है. जीतू जोसेफ ने कमाल कर दिया. वहीं मोहनलाल ने अपनी एक्टिंग से एक बार फिर स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा कर दिया है. मेरी बात याद रखना, ये फिल्म इंडस्ट्री हिट बनने वाली है.'

#Drishyam3 What a film!! Probably the best 3rd part film in a very long time! Jeethu joseph you beauty. Mohanlal setting the standarda high! Mark my words industry hit loading. 🥵😉 — Rohith R (@iamRRN) May 21, 2026

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इसके अलावा एक और ने लिखा, 'मोहनलाल, सिद्दीकी और मुराली की परफॉर्मेंस अच्छी है. लेकिन फिल्म की मेकिंग कमजोर लगती है. इस बार जीतू जोसेफ की स्क्रीनप्ले थोड़ी रूटीन और रिपिटेटिव महसूस होती है. पहला हाफ टीवी सीरियल जैसा लगता है, लेकिन एक अच्छे इंटरवल ट्विस्ट के साथ खत्म होता है. इसके बाद फिल्म थोड़ी पकड़ बनाती है और दूसरे हाफ का मिस्ट्री ड्रामा दिलचस्प लगता है. हालांकि क्लाइमैक्स वो बड़ा 'वाह' वाला असर छोड़ने में पूरी तरह नाकाम रहता है.'

#Drishyam3 - Lalettan, Siddhique, Murali Gopi Gud Perf. Weak Making. Jeethu’s screenplay felt routine & repetitive this time. Serial mode 1st Hlf ends with a Gud Interval; Film picks up then & 2nd Hlf Mystery Drama is Engaging. But Climax clearly misses the Wow Factor. MEDIOCRE! — Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) May 21, 2026

फिल्म के दोनों पार्ट्स ने भी मचाया था धमाल

बता दें कि फिल्म का पहला पार्ट 2013 में रिलीज हुआ था. इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थीं. इसके बाद फिल्म का दूसरा पार्ट भी रिलीज किया गया, जो दर्शकों के उम्मीदों पर बिलकुल खड़ी साबित हुई. अब इसके तीसरे पार्ट ने भी रिलीज होते ही अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है. ये फिल्म का आखिरी पार्ट होने वाला है, जिसे लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज बना हुआ है.

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