हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमामोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड

मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड

Drishyam 3 BO Day 28 Worldwide: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में जबरदस्त परफॉर्म किया. वहीं रिलीज के 28वें दिन इसन फिल्म ने वर्ल्डवाइड एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना लिया.

Reported By : निशा शर्मा |  Updated at : 18 Jun 2026 12:36 PM (IST)
Preferred Sources

मोहनलाल स्टारर 'दृश्यम 3' अब सिनेमाघरों में अपना सफर खत्म कर ही चुकी है. वहीं अपने थिएट्रिकल रन के दौरान इस फिल्म ने न केवल अच्छी कमाई की है बल्कि कई शानदार उपलब्धियां भी हासि की है. वहीं अब ये दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फ़िल्म बन गई है. चलिए यहां जानते हैं इसन रिलीज के 28वें दिन यानी चौथे बुधवार को देश और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है?

'दृश्यम 3' ने 28 दिनों में देश और दुनिया भर में कितनी कमाई की?
मलयालम क्राइम थ्रिलर 'दृश्यम 3' ने भारत में चौथे बुधवार को यानी रिलीज के 28वें दिन 15 लाख रुपये जोड़े. इसी के साथ इसकी भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 28 दिनों की कुल नेट कमाई 110.13 करोड़ रुपये हो गई. जबकि इसकी ग्रॉस कमाई 129.95 करोड़ रुपये हुई है. वहीं विदेशों में इसकी कमाई का दौर लगभग खत्म हो चुका है और फ़िलहाल इसका ओवरसीज कलेक्शन 111.7 करोड़ रुपये है. भारत और विदेशों की ग्रॉस कमाई को मिलाकर 'दृश्यम 3' ने वर्ल्डवाइड 241.65 करोड़ रुपये कमा डाले हैं.

'दृश्यम 3' बनी मलयालम की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म
'दृश्यम 3' ने वर्ल्डवाइड मोटी कमाई कर बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. इसने दुनियाभर में 241.65 करोड़ का कलेक्शन कर मंजुम्मेल बॉयज़ के 241.56 करोड़ की वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ दिया है. इसी के साथ 'दृश्यम 3' दुनियाभर में मलयालम सिनेमा की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

ये भी पढ़ें:-दो सुपरस्टार्स फेल, चुपचाप नोट छाप रही ये हॉरर फिल्म, 6 दिनों में ही वसूल डाला 90% से ज्यादा बजट

ये हैं मॉलीवुड की वर्ल्डवाइड टॉप 5 फिल्में

  1. लोकाह चैप्टर 1 - 305.17 करोड़
  2. एल2: एमपुरान- 268.23 करोड़
  3. दृश्यम 3 - 241.65 करोड़ (28 दिन)
  4. मंजुम्मेल बॉयज़ - 241.56 करोड़
  5. वाझा 2- 238.46 करोड़

'दृश्यम 3' के बारे में
जीतू जोसेफ द्वारा निर्देशित, दृश्यम 3 सिनेमाघरों में 21 मई को पहुंची थी. इस फिल्म में मीना, अंसिबा हसन, एस्तेर अनिल, आशा शरथ, सिद्दीकी और अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. सका निर्माण आशीर्वाद सिनेमाज बैनर के तहत एंटनी पेरुंबवूर द्वारा किया गया है. यह फिल्म कथित तौर पर 50 करोड़ के बजट पर बनाई गई थी.

ये भी पढ़ें:-Alpha Box Office: आलिया की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में एंट्री कर पाएगी 'अल्फा'? जानें- कितना कमाना होगा?

Published at : 18 Jun 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
Mohanlal Drishyam 3 Manjummel Boys BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
Peddi BO Day 14: दो हफ्ते बाद भी अपना बजट वसूल नहीं पाई राम चरण की 'पेद्दी' , 14वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
दो हफ्ते बाद भी अपना बजट वसूल नहीं पाई राम चरण की 'पेद्दी' , 14वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
साउथ सिनेमा
Wednesday Box Office 17June: पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
पिट गईं कंगना-मनोज की फिल्में, 'मैं वापस आऊंगा' ने चौंकाया, जानें- बुधवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
साउथ सिनेमा
तमिलनाडु के सीएम विजय से मिलीं समांथा रुथ प्रभु, बोलीं- मुझे पता था आप किसी बड़ी चीज के लिए बने हैं
तमिलनाडु के सीएम विजय से मिलीं समांथा रुथ प्रभु, बोलीं- मुझे पता था आप किसी बड़ी चीज के लिए बने हैं
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Deal 2026: ट्रंप ने कर दिया सरेंडर! ईरान-अमेरिका की पीस डील को क्यों कहा जा रहा वर्साय 2.0?
ट्रंप ने कर दिया सरेंडर! ईरान-अमेरिका की पीस डील को क्यों कहा जा रहा वर्साय 2.0?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ओम प्रकाश राजभर विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे, मैं खुद...' सुभासपा चीफ को शिवपाल सिंह यादव ने दी बड़ी चुनौती
'ओम प्रकाश राजभर विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे, मैं खुद...' सुभासपा चीफ को शिवपाल सिंह यादव ने दी बड़ी चुनौती
विश्व
Explained: US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या सिर्फ 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
स्पोर्ट्स
Test Record: पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
बॉलीवुड
मुंबई के इस पॉश इलाके में शिफ्ट हुईं प्रीति जिंटा, हर महीने देंगी 6 लाख किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट सुनकर घूम जाएगा सिर
हर महीने 6 लाख किराया... मुंबई के बांद्रा में प्रीति जिंटा का लिया नया घर, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए दिए इतने लाख
इंडिया
Congress on US -Iran Deal: ईरान-अमेरिका के बीच पीस डील साइन होने पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया- 'ये भारत के लिए...'
ईरान-अमेरिका के बीच पीस डील साइन होने पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया- 'ये भारत के लिए...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अमित शाह है तो कुछ भी...', महाराष्ट्र में जारी सियासी उठा-पटक पर बोले बृज भूषण सिंह के सांसद बेटे
'अमित शाह है तो कुछ भी...', महाराष्ट्र में जारी सियासी उठा-पटक पर बोले बृज भूषण सिंह के सांसद बेटे
ऑटो
आ रही देश की सबसे सस्ती प्लग-इन हाइब्रिड SUV, जानिए रेंज और कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?
आ रही देश की सबसे सस्ती प्लग-इन हाइब्रिड SUV, जानिए रेंज और कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?
ABP NEWS
एक नौजवान अपने पिता की अस्थियाँ विसर्जित कर रहा था, तभी पीछे से बंदर आए और...
एक नौजवान अपने पिता की अस्थियाँ विसर्जित कर रहा था, तभी पीछे से बंदर आए और...
ABP NEWS
डांस मूव्स के मामले में पवन सिंह लड़कियों को भी पीछे छोड़ सकते हैं।
डांस मूव्स के मामले में पवन सिंह लड़कियों को भी पीछे छोड़ सकते हैं।
ABP NEWS
ट्रंप ने ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
ट्रंप ने ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
ABP NEWS
छत्रपति शिवाजी महाराज के मुकुट पर झंडा लगाने से मनसे नाराज़
छत्रपति शिवाजी महाराज के मुकुट पर झंडा लगाने से मनसे नाराज़
ABP NEWS
चंबा में गाड़ी खाई में गिरी, दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत
चंबा में गाड़ी खाई में गिरी, दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत
Embed widget