खत्म हुआ इंतजार! जूनियर एनटीआर के बर्थडे पर मिला बड़ा सरप्राइज, फिल्म 'ड्रैगन' का फर्स्ट लुक आउट
Dragon First Look: जूनियर एनटीआर 20 मई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर एक्टर के फैंस को बड़ा सरप्राइज मिला है. दरअसल, फिल्म 'ड्रैगन' से एनटीआर की पहली झलक सामने आ गई है.
साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर पिछले लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'ड्रैगन' को लेकर चर्चा में हैं. इस एक्शन ड्रामा फिल्म का दर्शक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस मोस्ट अवेटेड फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं, जिन्हें 'सालार' और 'केजीएफ' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. एनटीआर 20 मई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर एक्टर के फैंस को बड़ा सरप्राइज मिला है. दरअसल, फिल्म 'ड्रैगन' से एनटीआर की पहली झलक सामने आ गई है.
जबरदस्त एक्शन करते दिखे जूनियर एनटीआर
'ड्रैगन' का पहला वीडियो 19 मई को रात 11:52 बजे रिलीज किया गया, जिसमें एनटीआर का धांसू अवतार देखने को मिला. फर्स्ट लुक में वो दमदार एक्शन करते नजर आए, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को कई गुना बढ़ा दिया. एनटीआर के बर्थडे पर आई ये खास झलक किसी बड़े ट्रीट से कम नहीं रही. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई और फैंस इस फिल्म के हर एक अपडेट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
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फिल्म का इंतजार कर रहे दर्शक
जब साउथ इंडस्ट्री के दो (एनटीआर और प्रशांत) दमदार और पावरहाउस लोग एक साथ आ रहे हों तो जाहिर है कि 'ड्रैगन' सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर जगह बना चुकी है. दर्शक बड़े पर्दे पर इस मेगा कोलैबोरेशन के धमाके को देखने के लिए अब और इंतजार नहीं कर पा रहे हैं. प्रशांत नील के डायरेक्शन में बन रही फिल्म 'ड्रैगन' में एनटीआर लीड रोल में नजर आएंगे. इस फिल्म का निर्माण 'माइथ्री मूवी मेकर्स' और 'एनटीआर आर्ट्स' के बैनर तले किया जा रहा है.
कब रिलीज होगी फिल्म?
इस फिल्म में अनिल कपूर, बीजू मेनन, रुक्मिणी वसंत, खुशबू सुंदर, गुरु सोमसुंदरम, राजीव कनकला, आशुतोष राणा, अंशुमन पुष्कर, सिद्धांत गुप्ता और प्रभास जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे. ये फिल्म कुल 5 भाषाओं में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. ये फिल्म 11 जून 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
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