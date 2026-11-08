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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमारजनीकांत ने घर के बाहर आकर फैंस को दी दिवाली की बधाई, धनुष से कमल हासन तक ने भी किया विश

रजनीकांत ने घर के बाहर आकर फैंस को दी दिवाली की बधाई, धनुष से कमल हासन तक ने भी किया विश

दिवाली के मौके पर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सितारों ने भी अपने फैंस को खास अंदाज में शुभकामनाएं दीं. रजनीकांत से लेकर धनुष, कमल हासन और चिरंजीवी तक ने खास अंदाज में त्योहार मनाया.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 08 Nov 2026 02:58 PM (IST)
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आज यानी 8 नवंबर को पूरे देश में धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है. आम लोगों से लेकर फिल्मी सितारे तक इस खास मौके पर अपने-अपने अंदाज में जश्न मना रहे हैं. बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स लगातार सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं. वहीं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने भी अपने चाहने वालों को त्योहार की बधाई दी है.

सुपरस्टार रजनीकांत ने चेन्नई में अपने घर के बाहर जमा हुए फैंस से मुलाकात की और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दीं. उनके अलावा धनुष, कमल हासन, जूनियर एनटीआर, मोहनलाल और शिवकार्तिकेयन ने भी सोशल मीडिया के जरिए फैंस को विश किया.

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रजनीकांत ने घर के बाहर आकर फैंस को दी बधाई

रजनीकांत के फैंस के लिए इस साल की दिवाली बेहद खास रही. दरअसल, रविवार सुबह सैकड़ों फैंस अपने पसंदीदा सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए चेन्नई स्थित उनके घर के बाहर जमा हुए थे. बारिश के बावजूद फैंस हाथों में रजनीकांत की तस्वीरें और पोस्टर लेकर वहां उनका इंतजार कर रहे थे. ऐसे में एक्टर ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया. वो घर से बाहर आए और हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया. साथ ही उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं भी दीं.

मदुरै के मीनाक्षी अम्मन मंदिर पहुंचे शिवकार्तिकेयन

एक्टर शिवकार्तिकेयन ने भी दिवाली के खास मौके पर फैंस को शुभकामनाएं दीं. इस दौरान वो अपने परिवार के साथ मदुरै के मीनाक्षी अम्मन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की. मंदिर के बाहर मीडिया से बातचीत में एक्टर ने कहा, 'मैं अपनी आने वाली फिल्म 'सेयोन' की शूटिंग के लिए शहर आया था. मैंने कल पिल्लयारपट्टी मंदिर में दर्शन किए और आज मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा की. सभी को दिवाली की शुभकामनाएं. 'सेयोन' की शूटिंग फिलहाल चल रही है और करीब 70 फीसदी शूटिंग पूरी हो चुकी है. इसकी शूटिंग दिसंबर तक जारी रहेगी. बच्चों से मेरी अपील है कि दिवाली सुरक्षित तरीके से मनाएं.'

धनुष ने भी फैंस को दी शुभकामनाएं

एक्टर धनुष ने भी दिवाली के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'सभी को दिल से दिवाली की शुभकामनाएं. हर दिल खुशियों से भरा रहे और प्यार की रोशनी हर घर तक पहुंचे.'

कमल हासन ने भी दी दिवाली की बधाई

दिग्गज एक्टर कमल हासन ने भी दिवाली के मौके पर अपने फैंस के लिए खास संदेश शेयर किया. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'उन सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, जो अपने परिवार और दोस्तों के साथ त्योहार मनाने के लिए अपने घर लौटते हैं और उन लोगों को भी, जिन्होंने अपने नए घरों को अपना बना लिया है और वहां खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं.'

चिरंजीवी ने क्या लिखा?

मेगास्टार चिरंजीवी ने भी अपने फैंस और उनके परिवारों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक खास संदेश शेयर किया और लोगों को मुश्किल समय में भी पॉजिटिव रहने की सलाह दी. चिरंजीवी ने लिखा, 'जैसे छोटे दीयों की रोशनी अंधेरे को दूर कर देती है, वैसे ही हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें आएं, आइए अपनी मुस्कान से उन्हें आसान बनाते हुए आगे बढ़ें. आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.'

'आप सभी को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं'

जूनियर एनटीआर ने भी अपने एक्स अकाउंट पर फैंस को दिवाली की बधाई दी. उन्होंने लिखा, 'आपको और आपके परिवार के सदस्यों को दिवाली की शुभकामनाएं. आप सभी को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.'

ममूटी और मोहनलाल ने भी फैंस को किया विश

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार ममूटी और मोहनलाल ने भी दिवाली के मौके पर फैंस को शुभकामनाएं दीं.

ममूटी ने सोशल मीडिया पर 'हैप्पी दिवाली' लिखकर सभी को त्योहार की बधाई दी. वहीं, मोहनलाल ने जलते हुए दीये की तस्वीर शेयर करते हुए फैंस को दिवाली विश किया.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 08 Nov 2026 02:58 PM (IST)
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