रजनीकांत ने घर के बाहर आकर फैंस को दी दिवाली की बधाई, धनुष से कमल हासन तक ने भी किया विश

आज यानी 8 नवंबर को पूरे देश में धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है. आम लोगों से लेकर फिल्मी सितारे तक इस खास मौके पर अपने-अपने अंदाज में जश्न मना रहे हैं. बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स लगातार सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं. वहीं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने भी अपने चाहने वालों को त्योहार की बधाई दी है.

सुपरस्टार रजनीकांत ने चेन्नई में अपने घर के बाहर जमा हुए फैंस से मुलाकात की और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दीं. उनके अलावा धनुष, कमल हासन, जूनियर एनटीआर, मोहनलाल और शिवकार्तिकेयन ने भी सोशल मीडिया के जरिए फैंस को विश किया.

रजनीकांत ने घर के बाहर आकर फैंस को दी बधाई

रजनीकांत के फैंस के लिए इस साल की दिवाली बेहद खास रही. दरअसल, रविवार सुबह सैकड़ों फैंस अपने पसंदीदा सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए चेन्नई स्थित उनके घर के बाहर जमा हुए थे. बारिश के बावजूद फैंस हाथों में रजनीकांत की तस्वीरें और पोस्टर लेकर वहां उनका इंतजार कर रहे थे. ऐसे में एक्टर ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया. वो घर से बाहर आए और हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया. साथ ही उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं भी दीं.

#WATCH | Tamil Nadu: Superstar Rajinikanth greets his fans at his residence in Chennai on the occasion of #Diwali 🪔 https://t.co/VeiaoGmewH — ANI (@ANI) November 8, 2026

मदुरै के मीनाक्षी अम्मन मंदिर पहुंचे शिवकार्तिकेयन

एक्टर शिवकार्तिकेयन ने भी दिवाली के खास मौके पर फैंस को शुभकामनाएं दीं. इस दौरान वो अपने परिवार के साथ मदुरै के मीनाक्षी अम्मन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की. मंदिर के बाहर मीडिया से बातचीत में एक्टर ने कहा, 'मैं अपनी आने वाली फिल्म 'सेयोन' की शूटिंग के लिए शहर आया था. मैंने कल पिल्लयारपट्टी मंदिर में दर्शन किए और आज मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा की. सभी को दिवाली की शुभकामनाएं. 'सेयोन' की शूटिंग फिलहाल चल रही है और करीब 70 फीसदी शूटिंग पूरी हो चुकी है. इसकी शूटिंग दिसंबर तक जारी रहेगी. बच्चों से मेरी अपील है कि दिवाली सुरक्षित तरीके से मनाएं.'

#WATCH | Tamil Nadu | Actor Sivakarthikeyan offers prayers at Meenakshi Amman Temple in Madurai, along with his family on the occasion of #Diwali He says, "I had come to the city for the shooting of my upcoming film Seyon. I visited the Pillayarpatti Temple yesterday and offered prayers at the Meenakshi Amman Temple today..." — ANI (@ANI) November 8, 2026

धनुष ने भी फैंस को दी शुभकामनाएं

एक्टर धनुष ने भी दिवाली के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'सभी को दिल से दिवाली की शुभकामनाएं. हर दिल खुशियों से भरा रहे और प्यार की रोशनी हर घर तक पहुंचे.'

कमल हासन ने भी दी दिवाली की बधाई

दिग्गज एक्टर कमल हासन ने भी दिवाली के मौके पर अपने फैंस के लिए खास संदेश शेयर किया. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'उन सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, जो अपने परिवार और दोस्तों के साथ त्योहार मनाने के लिए अपने घर लौटते हैं और उन लोगों को भी, जिन्होंने अपने नए घरों को अपना बना लिया है और वहां खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं.'

சுற்றத்தோடு கொண்டாட சொந்த ஊர்க்குச் சென்றோர்க்கும், வந்த ஊரைச் சொந்தமாக்கி வளமாக நின்றோர்க்கும் மகிழ்ச்சியின் அலை தவழும் தீபாவளி நல் வாழ்த்துகள். — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) November 7, 2026

चिरंजीवी ने क्या लिखा?

मेगास्टार चिरंजीवी ने भी अपने फैंस और उनके परिवारों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक खास संदेश शेयर किया और लोगों को मुश्किल समय में भी पॉजिटिव रहने की सलाह दी. चिरंजीवी ने लिखा, 'जैसे छोटे दीयों की रोशनी अंधेरे को दूर कर देती है, वैसे ही हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें आएं, आइए अपनी मुस्कान से उन्हें आसान बनाते हुए आगे बढ़ें. आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.'

మనం వెలిగించే చిరు దీపాల కాంతి చీకట్లను దూరం చేసినట్టే... ఎన్ని అసాధ్యాలు ఎదురైనా, మన చిరునవ్వులతో వాటిని సుసాధ్యం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుదాం. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు నా హృదయపూర్వక దీపావళి శుభాకాంక్షలు! 🪔 Happy Diwali to you and your loved ones! ✨ #HappyDiwali https://t.co/DgLlAOVD11 — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) November 8, 2026

'आप सभी को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं'

जूनियर एनटीआर ने भी अपने एक्स अकाउंट पर फैंस को दिवाली की बधाई दी. उन्होंने लिखा, 'आपको और आपके परिवार के सदस्यों को दिवाली की शुभकामनाएं. आप सभी को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.'

ममूटी और मोहनलाल ने भी फैंस को किया विश

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार ममूटी और मोहनलाल ने भी दिवाली के मौके पर फैंस को शुभकामनाएं दीं.

Happy Diwali 🪔 https://t.co/NyKF5RKzAU — Mohanlal (@Mohanlal) November 8, 2026

ममूटी ने सोशल मीडिया पर 'हैप्पी दिवाली' लिखकर सभी को त्योहार की बधाई दी. वहीं, मोहनलाल ने जलते हुए दीये की तस्वीर शेयर करते हुए फैंस को दिवाली विश किया.