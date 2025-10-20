दिवाली पर रजनीकांत ने की फैंस से मुलाकात, 'जेलर 2' के मेकर्स ने दोगुनी कर दी खुशी

सुपरस्टार रजनीकांत ने सोमवार को दीपावली के मौके पर अपने घर के बाहर उनसे मिलने आए फैंस और आम जनता का वेलकम किया. वहीं उनकी फिल्म 'जेलर 2' के निर्माताओं ने फिल्म का एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो क्लिप जारी किया, जिससे इस त्योहार की खुशी दोगुनी हो गई.

चेन्नई में दीपावली के अवसर पर सैंकड़ों फैन उन्हें दीपावली की बधाई देने के लिए आए थे. जैसे ही रजनीकांत अपने घर से बाहर निकले तो 'हैप्पी दीपावली थलाइवा' के नारे गूंज उठे. वहीं, रजनीकांत ने मुस्कुराते हुए प्रशंसकों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया.

थलाइवा के फैंस को मिला बड़ा दिवाली गिफ्ट

इस बीच उनकी आगामी फिल्म 'जेलर 2' के निर्माता सन पिक्चर्स ने फैंस के लिए इस दीपावली को और भी खास बनाने के लिए फिल्म के सेट पर शूट किया गया एक बीटीएस वीडियो क्लिप जारी किया.सन पिक्चर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बीटीएस वीडियो का लिंक शेयर किया. इस पोस्ट में लिखा था, 'सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. पेश है 'जेलर 2' का एक एक्सक्लूसिव बीटीएस वीडियो, हैप्पी दीपावली.'

कैसा है बीटीएस वीडियो?

'जेलर 2' के बीटीएस वीडियो में निर्देशक नेल्सन और संगीत निर्देशक अनिरुद्ध सेट पर मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में रजनीकांत नेल्सन को शॉट के बारे में सुझाव देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद एक साथ तीन कार ब्लास्ट होते दिख रही हैं. अंत में रजनीकांत अपने स्टाइल में 'हैप्पी दीपावली' विश करते दिखाई दे रहे हैं.

'जेलर 2' में क्या कुछ होगा खास

पहले भाग की तरह 'जेलर 2' में भी अनिरुद्ध संगीत देंगे और नेल्सन फिल्म का निर्देशन करेंगे. 'जेलर 2' में भी भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा. 'जेलर' को फिल्म समीक्षकों और फैंस से भरपूर प्रशंसा मिली थी. इस फिल्म ने पहले ही दिन 33 करोड़ रुपए की शानदार ओपनिंग की थी, यह सुपरस्टार रजनीकांत के करियर में पहले दिन की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी थी.

रजनीकांत के अलावा 'जेलर' में मलयालम सुपरस्टार मोहन लाल, कन्नड़ सुपरस्टार शिव राजकुमार, बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ, तेलुगु अभिनेता सुनील, राम्या कृष्णन, विनायकन, मिरना मेनन, तमन्ना, वसंत रवि, नागा बाबू, योगी बाबू, जाफर सादिक और किशोर जैसे कलाकार भी थे.