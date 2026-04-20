साउथ सिनेमा के जाने-माने डायरेक्टर एटली कुमार के घर एक बार फिर किलकारी गूंजी है. वो दूसरी बार पापा बन गए हैं और इस बार उनके घर नन्ही परी आई है. एटली की पत्नी कृष्णा प्रिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है. एटली और प्रिया ने सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाले पोस्ट के साथ ये गुड न्यूज शेयर की है.

बड़े भाई मीर ने दी खुशखबरी

एटली और प्रिया ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उनका बड़ा बेटा मीर नजर आ रहा है. पोस्ट में वो खिलौना कार पर बैठकर बड़ा भाई बनने की खुशी जाहिर करता दिख रहा है. मीर ने बताया कि अब वो एक छोटी बहन का बड़ा भाई बन गया है. एटली और प्रिया ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'फीलिंग ब्लेस्ड.'

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सेलेब्स दे रहे बधाई

साउथ फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड के कई सेलेब्स एटली को इस खास मौके पर बधाइयां दे रहे हैं. काजल अग्रवाल, सामंथा रुथ प्रभु, अनन्या पांडे ने एटली के पोस्ट पर प्यार लुटाया है. सामंथा ने लिखा, 'बधाई हो'. वहीं, काजल लिखती हैं, 'बधाई हो. नन्ही परी को ढेर सारा प्यार. मम्मी-पापा को बधाई'.

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2014 में की थी एटली और प्रिया ने शादी

बता दें कि एटली और प्रिया ने काफी वक्त तक एक-दूजसे को डेट करने के बाद साल 2014 में शादी की थी. शादी के 8 साल बाद, दिसंबर 2022 में उन्होंने पहली बार प्रेग्नेंसी अनाउंस की और 31 जनवरी, 2023 को इस कपल ने बेटे मीर का वेलकम किया. अब दोनों दूसरी बार पेरेंट्स बन गए हैं.

'राका' को लेकर चर्चा में एटली

वर्क फ्रंट की बात करें तो एटली इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'राका' को लेकर खबरों में बने हुए हैं. अल्लू अर्जुन इस फिल्म के हीरो हैं. फिल्म में उनके अपोजिट दीपिका पादुकोण नजर आएंगी. अल्लू अर्जुन के 44वें (8 अप्रैल) बर्थडे पर इस फिल्म से उनका फर्स्ट लुक रिलीज किया गया, जिसके बाद से अब फैंस बस इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं.