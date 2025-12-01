साल का आखिरी महीना बहुत ही रोमांचक अंदाज से शुरू होगा. बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री की कई फिल्मों का थिएट्रिकल रिलीज होने वाला है. आज हम आपको उन मलयालम फिल्मों के बारे में बताएंगे जो दिसंबर के पहले हफ्ते थिएटर्स में रिलीज होंगी. देखिए यहां पूरी लिस्ट.

जल्द रिलीज होंगी ये मलयालम फिल्में

1. डिएस ईरे

साउथ के मशहूर एक्टर मोहनलाल के बेटे प्रणव मोहनलाल की हॉरर थ्रिलर फिल्म ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है. इस मलयालम साइकोलॉजिकल थ्रिलर ने पहले थिएटर्स में ऑडियंस को इंप्रेस किया अब ओटीटी पर भी बवाल काटने के लिए तैयार है. इसकी कहानी इतनी दिलचस्प है कि अंत तक आप बने रहेंगे. जिओ हॉटस्टार पर ये फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी.

2. कलमकवल

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर ममूटी जल्द अपनी लेटेस्ट रिलीज के साथ सिनेमा हॉल्स में एंट्री के लिए तैयार हैं. ममूटी की इस मलयालम थ्रिलर का इंतजार फैंस ने लंबे समय से किया था. लगातार रिलीज डेट्स चेंज होने के बाद अब फाइनली ये फिल्म 5 दिसंबर को थिएटर्स में दस्तक देगी. बता दें, इसकी कहानी कोट्टायिकोनम के एक सुनसान इलाके में पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड है.

3. धीरम

इंद्रजीत सुकुरमान की ये थ्रिलर फिल्म भी दिसंबर के पहले हफ्ते में रिलीज होगी. इस मर्डर मिस्ट्री की कहानी भी काफी दिलचस्प है जहां इंद्रजीत सुकुरमान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसीपी स्टालिन जोसफ की भूमिका निभाएंगे. 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म में अजू वर्गेहीज, दिव्या पिल्लई, विजय राघवन समेत कई कलाकार देखने को मिलेंगे.

4. खजुराहो ड्रीम्स

इस फिल्म का भी थिएट्रिकल रिलीज होना है. रोड ट्रिप पर सेट कहानी दोस्ती पर आधारित है. इसमें कई दोस्त केरल से मध्य प्रदेश के खजुराहो में रोड ट्रिप पर निकल पड़ते हैं. शरफ यू दिन, अर्जुन अशोकन, श्रीनाथ भसी, अदिति रवी, ध्रुवन और चंदू नाथ लीड रोल्स में हैं. वहीं राज अर्जुन, जॉनी एंटनी, सोहन सीनूलाल और सादिक जैसे कलाकारों ने भी अहम भूमिका निभाई है.

5. द राइड

ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है. इसकी कहानी तब शुरू होती है जब कुछ पैसेंजर्स अपने ट्रिप के दौरान शॉर्ट कट लेते हैं और उन्हें कई अजीबो घटनाओं का सामना करना पड़ता है. रितेश मेनन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सुधी कोपा, अन्न शीतल, प्रशांत मुरली, माला पार्वती, श्रीकांत मुरली और गोपिका मंजूषा जैसे किरदारों ने अहम भूमिका निभाई है.