Dhurandhar Day 39 Vs The Raja Saab Day 4: 'द राजा साब' ने निकाला 'धुरंधर' का धुआं, जानें मंडे कलेक्शन में किसने कितना कमाया

Dhurandhar Day 39 Vs The Raja Saab Day 4: 'धुरंधर' 6 हफ्ते बाद भी बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों में कमा रही है. हालांकि 'द राजा साब' की रिलीज के बाद रणवीर सिंह की फिल्म का कलेक्शन घट गया है.

साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर', बॉक्स ऑफिस पर आमने-सामने है. जहां 'द राजा साब' 9 जनवरी 2026 को बड़े पर्दे पर आई तो वहीं 'धुरंधर' 5 दिसंबर 2025 को ही रिलीज हुई थी. प्रभास की फिल्म रिलीज के दूसरे दिन ही बॉक्स ऑफिस पर स्लो हो गई थी, लेकिन 'धुरंधर' 6 हफ्ते बाद भी बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों में कमा रही है. हालांकि 'द राजा साब' की रिलीज के बाद रणवीर सिंह की फिल्म के कलेक्शन में गिरावट आ गई है.

'द राजा साब' को रिलीज हुए 4 दिन हो गए हैं और प्रभास की फिल्म ने तीन दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 108 करोड़ रुपए कमाए थे. वहीं अब फिल्म के चौथे दिन का शुरुआती कलेक्शन सामने आ गया है. 'द राजा साब' ने अब तक (शाम 7 बजे) 3.76 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. जबकि 'धुरंधर' को रिलीज हुए 39 दिन हो गए हैं और 39वें दिन फिल्म ने अब तक 1.28 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है.

'द राजा साब' का टोटल कलेक्शन
'द राजा साब' ने पेड प्रीव्यू में 9.15 करोड़ रुपए कमा लिए थे. इसके बाद फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 53.75 करोड़ और दूसरे दिन 26 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. इसके बाद तीसरे दिन फिल्म ने 19.1 करोड़ रुपए कमाए थे जिसके बाद फिल्म का कुल कलेक्शन 108 करोड़ रुपए हो गया था. वहीं अब मंडे कलेक्शन के साथ ये आंकड़ा 111.76 करोड़ रुपए पहुंच गया है.

'धुरंधर' ने अब तक कितना कमाया?
'धुरंधर' 6 हफ्तों से सिनेमाघरों में लगी है और 38 दिनों में फिल्म ने भारत में 856.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था. वहीं 39वें दिन के कलेक्शन के साथ रणवीर सिंह की फिल्म का कुल कलेक्शन 857.98 करोड़ रुपए हो गया है.

वर्कफ्रंट पर 'द राजा साब' के बाद प्रभास 'स्पिरिट', 'कल्कि 2898 एडी 2' और 'सालार- पार्ट 2' जैसी फिल्मों में दिखेंगे. वहीं रणवीर सिंह जय मेहता की फिल्म 'प्रलय' में नजर आएंगे.

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है.
Prabhas Dhurandhar The Raja Saab
